россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский

Очередной виток ядерной риторики со стороны россии и лично российского диктатора владимира путина связан с ее военными неудачами и попытками политического давления накануне международных переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.

Детали

По словам Главы государства, ядерные угрозы появляются каждый раз, когда россия не достигает целей на поле боя.

"Обычно, когда россии не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина добровольно отказалась от ядерного арсенала, и обвинения москвы безосновательны.

"Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда его не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", – отметил Президент.

По его мнению, нынешние заявления кремля являются элементом политического давления и подготовки к переговорным процессам.

"Я думаю, что это подготовка и к встречам трехсторонним, это и такое политическое давление", – сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание, что российская ядерная риторика может быть реакцией на дискуссии в Европе относительно механизмов безопасности.

"Может, это такой ответ россии на то, что в Европе думают относительно ядерного зонтика", – добавил он.

В то же время Зеленский подчеркнул опасность таких заявлений и призвал ядерные державы реагировать.

"Мне кажется, что они всегда опасно играют с этими словами. Очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, прежде всего США, и дали им соответствующий месседж", – заявил Президент.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере со своей стороны также подчеркнул неприемлемость ядерных угроз.

"Угрозы ядерным оружием – это неприемлемо. Это должно звучать очень четко", – сказал он.

Напомним

Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии относительно ядерного оружия. Это названо попыткой путина отвлечь внимание от действий в Украине, без какой-либо правды в этих обвинениях.