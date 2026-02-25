$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2308 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 5452 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 12278 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 15040 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 20648 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 19065 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17605 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22157 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28509 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 23024 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
89%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 10685 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 15279 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 15659 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 8306 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 6220 просмотра
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 12265 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 42029 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 52198 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 69689 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 86566 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 16847 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 20532 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 22854 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 27391 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 35773 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
НАСАМС

россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

Президент Зеленский заявил, что ядерные угрозы россии связаны с ее военными неудачами и политическим давлением перед переговорами. Он подчеркнул, что Украина не имеет ядерного оружия, а обвинения москвы безосновательны.

россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский

Очередной виток ядерной риторики со стороны россии и лично российского диктатора владимира путина связан с ее военными неудачами и попытками политического давления накануне международных переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, пишет УНН.

Детали

По словам Главы государства, ядерные угрозы появляются каждый раз, когда россия не достигает целей на поле боя.

"Обычно, когда россии не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина добровольно отказалась от ядерного арсенала, и обвинения москвы безосновательны.

"Вы знаете все обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда его не стало. Благодаря чему и благодаря кому это произошло", – отметил Президент.

По его мнению, нынешние заявления кремля являются элементом политического давления и подготовки к переговорным процессам.

"Я думаю, что это подготовка и к встречам трехсторонним, это и такое политическое давление", – сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание, что российская ядерная риторика может быть реакцией на дискуссии в Европе относительно механизмов безопасности.

"Может, это такой ответ россии на то, что в Европе думают относительно ядерного зонтика", – добавил он.

В то же время Зеленский подчеркнул опасность таких заявлений и призвал ядерные державы реагировать.

"Мне кажется, что они всегда опасно играют с этими словами. Очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, прежде всего США, и дали им соответствующий месседж", – заявил Президент.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере со своей стороны также подчеркнул неприемлемость ядерных угроз.

"Угрозы ядерным оружием – это неприемлемо. Это должно звучать очень четко", – сказал он.

Напомним

Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии относительно ядерного оружия. Это названо попыткой путина отвлечь внимание от действий в Украине, без какой-либо правды в этих обвинениях.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Йонас Гар Стере
Норвегия
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина