Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Испанию, где встретился с генпрокурором Испании Терезой Перамато. Говорили об экстрадиции, международной правовой помощи, а также расследовании убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, передает УНН.

По словам Генпрокурора, ключевые темы – экстрадиция и международная правовая помощь. С 2022 года Испания удовлетворила 13 запросов Украины о выдаче подозреваемых в тяжких преступлениях, 9 из них уже переданы украинской стороне.

Отдельно обсудили расследование убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Для нас важно установить все обстоятельства: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления. Нам удалось убедить коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы уже передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование