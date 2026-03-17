Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Киев • УНН
Генпрокурор Кравченко обсудил в Испании экстрадицию преступников и расследование убийства Андрея Портнова. Стороны создадут совместную следственную группу JIT.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Испанию, где встретился с генпрокурором Испании Терезой Перамато. Говорили об экстрадиции, международной правовой помощи, а также расследовании убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, передает УНН.
Детали
Кравченко уже завершил рабочий визит в Королевство Испания, в ходе которого провел ряд важных встреч. В частности, встретился с Генеральным прокурором Королевства Испания Терезой Перамато.
По словам Генпрокурора, ключевые темы – экстрадиция и международная правовая помощь. С 2022 года Испания удовлетворила 13 запросов Украины о выдаче подозреваемых в тяжких преступлениях, 9 из них уже переданы украинской стороне.
Отдельно обсудили расследование убийства украинского политика и юриста Андрея Портнова, которое произошло в Испании. Для нас важно установить все обстоятельства: от исполнителей и организаторов до более широкого контекста этого преступления. Нам удалось убедить коллег в необходимости создания совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team) и подтвердить стратегическую роль Украины как партнера в этом расследовании. Мы уже передали испанским судебным органам все необходимые документы для запуска JIT. Такой формат усилит и ускорит расследование
Добавим
Кроме того, Генпрокурор провел переговоры с Министром юстиции Феликсом Боланьосом Гарсией, а также Президентом Национального суда Хуаном Мануэлем Фернандесом Мартинесом.
Подчеркнул, что мы высоко ценим конструктивное взаимодействие между Украиной и Испанией в сфере уголовной юстиции. Именно благодаря такому сотрудничеству удается обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, которые пытаются избежать ответственности, скрываясь за границей. Передал коллегам перечень актуальных для нас дел. Обсудили вопросы универсальной юрисдикции, соблюдения прав человека в процедуре экстрадиции и обеспечения безопасности экстрадированных лиц
Кроме того, по словам Генпрокурора, актуальным остается сотрудничество в противодействии организованной преступности, финансовым махинациям, киберпреступлениям и документировании военных преступлений россии.
Испания – важный партнер Украины в обеспечении справедливости. Спасибо за сотрудничество! - резюмировал Кравченко.
Ранее
Телеканал Antena 3 News сообщил, что в Германии арестовали предполагаемого убийцу бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.
Напомним
В мае 2025 года МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.