Колишнього соратника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії - МЗС підтвердило

МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії

Зокрема, за інформацією, станом на 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося.

Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови