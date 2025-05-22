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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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El País

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The Guardian

Колишнього соратника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії - МЗС підтвердило

Київ • УНН

 • 754 перегляди

В Іспанії вбито колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова. Поліція розслідує напад групи осіб, посольство України співпрацює з правоохоронцями.

Колишнього соратника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії - МЗС підтвердило

МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

Деталі

За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії

 - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за інформацією, станом на 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. 

Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови

- пояснили в МЗС.

Нагадаємо

Раніше джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.

У Національній поліції Іспанії підтвердили загибель колишнього соратника експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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