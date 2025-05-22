Колишнього соратника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії - МЗС підтвердило
Київ • УНН
В Іспанії вбито колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова. Поліція розслідує напад групи осіб, посольство України співпрацює з правоохоронцями.
МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.
Деталі
За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії
Зокрема, за інформацією, станом на 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося.
Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови
Нагадаємо
Раніше джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.
У Національній поліції Іспанії підтвердили загибель колишнього соратника експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова.