Національний поліцейський корпус (Іспанія)

Департамент юстиції США, Радбез Нідерландів, Нацпол Іспанії – в КНДІСЕ розповіли, з ким співпрацюють щодо фіксації російських воєнних злочинів

КНДІСЕ співпрацює з установами США, Нідерландів та Іспанії щодо фіксації воєнних злочинів росії. Проведено понад 30 тисяч експертиз, результати яких можуть бути використані в міжнародних судах.