Національний поліцейський корпус (Іспанія)

Фото з Google Street View, де чоловік завантажує білу сумку в багажник, стало ключовою підказкою у справі про зникнення людини. Поліція Іспанії заарештувала двох підозрюваних та знайшла людські останки.
Іспанська поліція викрила злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення гашишу з Марокко. Затримано 10
осіб, вилучено три дрони, здатні переносити до 10 кг вантажу на відстань понад 50 км.
На сході Іспанії через руйнівні повені загинуло 214 людей, найбільше у Валенсії. Влада посилює присутність правоохоронців через
загрозу мародерства та продовжує рятувальні роботи.
КНДІСЕ співпрацює з установами США, Нідерландів та Іспанії щодо фіксації воєнних злочинів росії. Проведено понад 30 тисяч
експертиз, результати яких можуть бути використані в міжнародних судах.