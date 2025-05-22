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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 23678 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Портнов за кілька місяців до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк: можливо, намагався приховати нерухомість

Київ • УНН

 • 2896 перегляди

Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталося незадовго до вбивства екс-заступника голови АП часів Януковича.

Портнов за кілька місяців до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк: можливо, намагався приховати нерухомість

Колишній заступник голови Адміністрації президента України Віктора Януковича Андрій Портнов, який напередодні був убитий в Іспанії, за кілька місяців до вбивства намагався переписати майно на своїх дітей. Мова про елітний особняк вартістю 2,5 млн євро. Про це пише видання El Pais з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Портнов, перебуваючи у Мадриді, кілька місяців тому звернувся до столичної нотаріальної контори, щоб переписати на своїх дітей особняк, який йому належав, на околиці Києва, в Козині, на березі Дніпра, вартістю 2,5 млн євро.

Джерела припускають, що він, можливо, намагається приховати нерухомість або уникнути її конфіскації в разі застосування санкцій або кримінального переслідування

- додає видання.

Нагадаємо

Раніше джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.

У Національній поліції Іспанії підтвердили загибель колишнього соратника експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова.

МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Павло Башинський

Павло Башинський

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