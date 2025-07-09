Дніпро (річка)

В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували

Комісія ООН встановила, що російські війська вчинили злочини проти людяності, атакуючи цивільних дронами на Херсонщині. МЗС закликало посилити тиск на РФ.