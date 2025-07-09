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Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
14:59 • 12322 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
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Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
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Дніпро (річка)

Новини по темi
Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського

Речник Сил оборони Півдня спростував відхід ЗСУ з Кам'янського на Запоріжжі, заявивши, що українські військові тримають позиції та відбивають ворожі атаки. Росіяни намагаються захопити Кам'янське для контролю над трасою Сімферополь-Харків та ведення вогню по Степногірську й Запоріжжю.

Війна • 29 червня, 08:36 • 63951 перегляди
У Чорному морі чергує ворожий корабель: є загроза ракетного удару

Станом на ранок 21. 06.2025 у Чорному морі зафіксовано один російський корабель, ракетоносій "Калібрів", із загальним залпом до 2 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі.

Війна • 21 червня, 03:47 • 4056 перегляди
Військові моряки знищили 10 "Шахедів" у ніч на 21 червня - ВМС ЗСУ

В ніч на 21 червня українські військові моряки знищили 10 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136". Сили оборони півдня готові до нової хвилі штурмів росіян.

Війна • 21 червня, 03:19 • 3696 перегляди
Від початку доби 20 червня на фронті зафіксували 157 боїв - Генштаб ЗСУ

20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Війна • 20 червня, 21:38 • 3173 перегляди
Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні до 2026 року

Чехія планує постачати Україні боєприпаси до 2026 року та вже охопила 18 країн ініціативою із закупівлі понад 1,5 млн снарядів. Важливим є збереження політичної підтримки програми після виборів.

Політика • 17 червня, 14:42 • 4265 перегляди
ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

Вимоги путіна щодо припинення війни в Україні вказують на бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО. росія має намір збільшити свої територіальні вимоги.

Війна • 29 травня, 03:04 • 20101 перегляди
В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували

Комісія ООН встановила, що російські війська вчинили злочини проти людяності, атакуючи цивільних дронами на Херсонщині. МЗС закликало посилити тиск на РФ.

Війна • 28 травня, 16:38 • 3320 перегляди
На Херсонщині росіяни намагаються форсувати Дніпро невеликими групами та захопити кілька островів – речник Сил оборони півдня

Російські війська намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, щоб відтіснити українських захисників від Антонівських мостів та захопити острови Забеч, Стрига, Козолиський.

Війна • 23 травня, 11:32 • 5399 перегляди
Портнов за кілька місяців до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк: можливо, намагався приховати нерухомість

Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталося незадовго до вбивства екс-заступника голови АП часів Януковича.

Суспільство • 22 травня, 18:46 • 20075 перегляди
У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося

У Києві рятувальники виявили тіло жінки близько 40 років за 900 метрів від Пішохідного мосту. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.

Київ • 6 травня, 16:40 • 19723 перегляди
У Києві на будівництві Подільського мосту зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн - СБУ

СБУ виявила розкрадання 153 млн грн з бюджету Києва під час будівництва Подільського мосту. Посадовці КМДА штучно завищили вартість будматеріалів, зокрема сіток для укріплення опор.

Київ • 22 квітня, 11:04 • 8552 перегляди
Дніпро зазнав ракетної атаки рф: пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс

Вранці Дніпро зазнав ракетної атаки, пошкоджено цивільні об'єкти. Сили ППО знищили 3 БпЛА та 3 ракети, постраждалих немає.

Війна • 18 квітня, 05:26 • 6934 перегляди
Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 7370 перегляди
На Херсонщині окупанти тренуються на цивільних FPV-дронами, полюють на дітей - Сили оборони Півдня

В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.

Війна • 31 березня, 08:00 • 21192 перегляди
"росія глузує з миротворчих зусиль світу": Зеленський показав наслідки нічної атаки рф дронами

Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

Війна • 29 березня, 09:29 • 23532 перегляди
Європа розглядає різні варіанти щодо контингенту в Україні, у тому числі "десь вздовж річки Дніпро" - AP

Європейські військові планують варіанти розгортання контингенту в Україні, включаючи розміщення вздовж річки Дніпро. Чисельність сил може становити від 10 000 до 30 000 військовослужбовців.

Війна • 27 березня, 10:59 • 27577 перегляди
У Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом: що відомо

З 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 41379 перегляди
Побачив лебедя і кинувся до нього: у Києві рятувальники витягнули собаку з крижаної води

На затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Водолази ДСНС успішно врятували тварину та передали її вдячній господині.

Київ • 18 лютого, 13:45 • 33943 перегляди
Робота транспорту під час тривог у Києві: що вирішили у КМВА

КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.

Суспільство • 6 лютого, 18:28 • 102786 перегляди
У Києві уламки збитого дрона впали у водойму: що відомо про інцидент

У Дніпровському районі Києва уламки збитого дрона впали у водойму, попередньо без пожежі та постраждалих. У соцмережах поширюється відео дрона, що плаває у Дніпрі.

Війна • 21 січня, 19:37 • 68628 перегляди
Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині під вогневим контролем Сил оборони

Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня окупанти здійснюють 5-7 спроб висадки на островах, зокрема на острові Козацький, але безуспішно.

Війна • 25 грудня, 14:52 • 22487 перегляди
рф на Запоріжжі готує штурмовиків до проведення атак на деяких ділянках - "Південь"

Окупанти проводять ротацію та тренують штурмовиків на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. За добу ворог втратив 68 військових, техніку та здійснив 7 невдалих спроб штурму в гирлі Дніпра.

Війна • 9 грудня, 08:32 • 19027 перегляди
Сили оборони відбили на Покровському напрямку 21 атаку, триває 11 боєзіткнень

На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах 5 населених пунктів. Загалом за добу відбулося 119 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках.

Війна • 6 грудня, 14:39 • 21762 перегляди
російські військові тонуть, намагаючись висадитися на островах Дніпра в Херсоні - партизани

Двоє військових з 61-ї бригади морської піхоти рф загинули після атаки дрона біля острова Білогрудий. Партизани повідомляють про часті випадки загибелі росіян через погану підготовку та складні умови.

Війна • 5 грудня, 08:41 • 19665 перегляди
В районі Антонівського мосту загострилася ситуація: чи є ризик форсування Дніпра

Біля Антонівського мосту в Херсоні загострилася ситуація через тренування росіян з форсування річки малими групами. Сили оборони Півдня повідомляють про щоденні бойові зіткнення, але масштабного форсування не очікується.

Війна • 27 листопада, 14:02 • 20389 перегляди
Переважна більшість островів в районі Херсону під контролем Сил оборони

Сили оборони України утримують під контролем більшість островів в районі Херсона. Ворог щодня намагається висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.

Війна • 29 жовтня, 18:51 • 24833 перегляди
Генштаб: 166 боїв на фронті, третина - на Покровському напрямку

За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Війна • 23 жовтня, 05:19 • 24284 перегляди
Окупанти в основному обстрілюють Кривий Ріг балістикою - РВА

Окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ, повідомив голова Криворізької РВА.

Війна • 20 жовтня, 10:56 • 25511 перегляди
На Запоріжжі частина військових рф відмовляється виконувати бойові завдання - "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" повідомляють про непокору солдатів 70-го мотострілецького полку РФ на Запорізькому напрямку. Причини - побори з боку командування, відсутність належного спорядження та насильство над тими, хто відмовляється платити.

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У Києві після вживання алкоголю підліток впав у Дніпро. Його витягли та передали медикам

15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.

Кримінал та НП • 10 жовтня, 14:34 • 17200 перегляди