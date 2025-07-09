Дніпро (річка)

Речник Сил оборони Півдня спростував відхід ЗСУ з Кам'янського на Запоріжжі, заявивши, що українські військові тримають позиції та відбивають ворожі атаки. Росіяни намагаються захопити Кам'янське для контролю над трасою Сімферополь-Харків та ведення вогню по Степногірську й Запоріжжю.
Станом на ранок 21. 06.2025 у Чорному морі зафіксовано один російський корабель, ракетоносій "Калібрів", із загальним залпом до 2 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі.
В ніч на 21 червня українські військові моряки знищили 10 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136". Сили оборони півдня готові до нової хвилі штурмів росіян.
20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Чехія планує постачати Україні боєприпаси до 2026 року та вже охопила 18 країн ініціативою із закупівлі понад 1,5 млн снарядів. Важливим є збереження політичної підтримки програми після виборів.
Вимоги путіна щодо припинення війни в Україні вказують на бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО. росія має намір збільшити свої територіальні вимоги.
Комісія ООН встановила, що російські війська вчинили злочини проти людяності, атакуючи цивільних дронами на Херсонщині. МЗС закликало посилити тиск на РФ.
Російські війська намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, щоб відтіснити українських захисників від Антонівських мостів та захопити острови Забеч, Стрига, Козолиський.
Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталося незадовго до вбивства екс-заступника голови АП часів Януковича.
У Києві рятувальники виявили тіло жінки близько 40 років за 900 метрів від Пішохідного мосту. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.
СБУ виявила розкрадання 153 млн грн з бюджету Києва під час будівництва Подільського мосту. Посадовці КМДА штучно завищили вартість будматеріалів, зокрема сіток для укріплення опор.
Вранці Дніпро зазнав ракетної атаки, пошкоджено цивільні об'єкти. Сили ППО знищили 3 БпЛА та 3 ракети, постраждалих немає.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
В острівній зоні Херсонщини росіяни облаштували центр підготовки операторів FPV-дронів та використовують цивільних, зокрема дітей, для тренувань, полюючи на них.
Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф дронами. Масований удар прийшовся по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.
Європейські військові планують варіанти розгортання контингенту в Україні, включаючи розміщення вздовж річки Дніпро. Чисельність сил може становити від 10 000 до 30 000 військовослужбовців.
З 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади.
На затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Водолази ДСНС успішно врятували тварину та передали її вдячній господині.
КМВА розглядає зміну режиму руху громадського транспорту під час повітряної тривоги через транспортний колапс. Створено робочу групу для розробки нових алгоритмів дій для пасажирів та водіїв.
У Дніпровському районі Києва уламки збитого дрона впали у водойму, попередньо без пожежі та постраждалих. У соцмережах поширюється відео дрона, що плаває у Дніпрі.
Майже вся острівна зона Дніпра на Херсонщині перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щодня окупанти здійснюють 5-7 спроб висадки на островах, зокрема на острові Козацький, але безуспішно.
Окупанти проводять ротацію та тренують штурмовиків на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. За добу ворог втратив 68 військових, техніку та здійснив 7 невдалих спроб штурму в гирлі Дніпра.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах 5 населених пунктів. Загалом за добу відбулося 119 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках.
Двоє військових з 61-ї бригади морської піхоти рф загинули після атаки дрона біля острова Білогрудий. Партизани повідомляють про часті випадки загибелі росіян через погану підготовку та складні умови.
Біля Антонівського мосту в Херсоні загострилася ситуація через тренування росіян з форсування річки малими групами. Сили оборони Півдня повідомляють про щоденні бойові зіткнення, але масштабного форсування не очікується.
Сили оборони України утримують під контролем більшість островів в районі Херсона. Ворог щодня намагається висадитися та захопити плацдарм на правому березі Дніпра.
За добу відбулося 166 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 104 авіаудари та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.
Окупанти обстрілюють Кривий Ріг переважно балістичними ракетами з Криму. Після відступу ворога за Дніпро припинилися обстріли артилерією та РСЗВ, повідомив голова Криворізької РВА.
Партизани "АТЕШ" повідомляють про непокору солдатів 70-го мотострілецького полку РФ на Запорізькому напрямку. Причини - побори з боку командування, відсутність належного спорядження та насильство над тими, хто відмовляється платити.
15-річний юнак після вживання алкоголю впав у Дніпро і поплив за течією. Перехожі зняли це на відео, викликали поліцію та витягли хлопця з води.