Українські захисники спростували фейк про захоплення мікрорайону Острів у Херсоні

Бійці 34-ї бригади морської піхоти спростували інформацію про захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні, опублікувавши відео з українськими оборонцями. Херсон та правий берег Дніпра залишаються під контролем ЗСУ.
Українські захисники довели, що Херсон під контролем ЗСУ, спростувавши вигадану ворогом "інформацію", що "російська піхота" нібито ходить по правому берегу південного міста. Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Інформація про захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні — фейк. Це спростували бійці 34-ї бригади берегової охорони морської піхоти, виклавши відео з українськими оборонцями у цьому районі.
Таким чином доведено, що "вкид" про те, що війська рф буцімто "форсували Дніпро" не відповідає дійсності.
У 34-ій бригаді ЗСУ наголосили, що ворог не має жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі, а Херсон та берег під контролем.
