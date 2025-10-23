Украинские защитники опровергли фейк о захвате микрорайона Остров в Херсоне
Киев • УНН
Бойцы 34-й бригады морской пехоты опровергли информацию о захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне, опубликовав видео с украинскими защитниками. Херсон и правый берег Днепра остаются под контролем ВСУ.
Украинские защитники доказали, что Херсон под контролем ВСУ, опровергнув вымышленную врагом "информацию" о том, что "российская пехота" якобы ходит по правому берегу южного города. Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Информация о захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне — фейк. Это опровергли бойцы 34-й бригады береговой охраны морской пехоты, выложив видео с украинскими защитниками в этом районе.
Таким образом доказано, что "вброс" о том, что войска РФ якобы "форсировали Днепр" не соответствует действительности.
В 34-й бригаде ВСУ подчеркнули, что враг не имеет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу, а Херсон и берег под контролем.
Напомним
Ночью 21 октября российские войска ударили беспилотниками Shahed по Корабельному району Херсона. В результате атаки три человека госпитализированы.
20 октября потери российских захватчиков составили 1130 военных и 437 единиц техники
За минувшие сутки РФ потеряла еще 920 военных в войне против Украины - Генштаб ВСУ23.10.25, 07:29 • 3260 просмотров