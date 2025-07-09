Днепр (река)

Представитель Сил обороны Юга опроверг отход ВСУ из Каменского в Запорожье, заявив, что украинские военные удерживают позиции и отбивают вражеские атаки. Россияне пытаются захватить Каменское для контроля над трассой Симферополь-Харьков и ведения огня по Степногорску и Запорожью.
По состоянию на утро 21. 06.2025 в Черном море зафиксирован один российский корабль, ракетоноситель "Калибров", с общим залпом до 2 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля.
В ночь на 21 июня украинские военные моряки уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136". Силы обороны юга готовы к новой волне штурмов россиян.
20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Чехия планирует поставлять Украине боеприпасы до 2026 года и уже охватила 18 стран инициативой по закупке более 1,5 млн снарядов. Важным является сохранение политической поддержки программы после выборов.
Требования Путина по прекращению войны в Украине указывают на желание Кремля заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО. Россия намерена увеличить свои территориальные требования.
Комиссия ООН установила, что российские войска совершили преступления против человечности, атакуя гражданских дронами в Херсонской области. МИД призвал усилить давление на РФ.
Российские войска пытаются форсировать Днепр небольшими группами, чтобы оттеснить украинских защитников от Антоновских мостов и захватить острова Забеч, Стрига, Козолыский.
Андрей Портнов, которого убили в Испании, пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до убийства экс-заместителя главы АП времен Януковича.
В Киеве спасатели обнаружили тело женщины около 40 лет в 900 метрах от Пешеходного моста. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.
СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.
Утром Днепр подвергся ракетной атаке, повреждены гражданские объекты. Силы ПВО уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты, пострадавших нет.
Кит Келлог предложил разделить Украину по Днепру, разместив западные войска на правобережье. Это предусматривает уступку восточных территорий России, но идея вряд ли найдет поддержку в Москве.
В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.
Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.
Европейские военные планируют варианты развертывания контингента в Украине, включая размещение вдоль реки Днепр. Численность сил может составлять от 10 000 до 30 000 военнослужащих.
С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады.
На заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева пес, увидев лебедя, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Водолазы ГСЧС успешно спасли животное и передали его благодарной хозяйке.
КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.
В Днепровском районе Киева обломки сбитого дрона упали в водоем, предварительно без пожара и пострадавших. В соцсетях распространяется видео дрона, плавающего в Днепре.
Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно оккупанты осуществляют 5-7 попыток высадки на островах, в частности на острове Казацкий, но безуспешно.
Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.
На Покровском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах 5 населенных пунктов. Всего за сутки произошло 119 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях.
Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.
У Антоновского моста в Херсоне обострилась ситуация из-за тренировки россиян по форсированию реки малыми группами. Силы обороны юга сообщают о ежедневных боевых столкновениях, но масштабного форсирования не ожидается.
Силы обороны Украины удерживают под контролем большинство островов в районе Херсона. Враг ежедневно пытается высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.
За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.
Оккупанты обстреливают Кривой Рог преимущественно баллистическими ракетами из Крыма. После отступления врага за Днепр прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО, сообщил председатель Криворожского РОА.
Партизаны «АТЕШ» сообщают о неповиновении солдат 70-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Причины - поборы со стороны командования, отсутствие надлежащего снаряжения и насилие над теми, кто отказывается платить.
15-летний юноша после употребления алкоголя упал в Днепр и поплыл по течению. Прохожие сняли это на видео, вызвали полицию и вытащили парня из воды.