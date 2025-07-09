Днепр (река)

В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали

Комиссия ООН установила, что российские войска совершили преступления против человечности, атакуя гражданских дронами в Херсонской области. МИД призвал усилить давление на РФ.