Днепр (река)

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
18:25 • 3667 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
14:59 • 58512 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 47430 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 57023 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 94631 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 55968 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 117414 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56040 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68278 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 90650 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
61%
742мм
Популярные новости
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 89218 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 36070 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 27691 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 20690 просмотра
Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы17:51 • 4340 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 20870 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 27876 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 36255 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах14:59 • 58487 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 89396 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 119570 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 250752 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 431642 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 261769 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 370965 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines
Теги
Места

Днепр (река)

Новости по теме
Представитель Сил обороны Юга ответил, отходят ли Силы обороны из Каменского

Представитель Сил обороны Юга опроверг отход ВСУ из Каменского в Запорожье, заявив, что украинские военные удерживают позиции и отбивают вражеские атаки. Россияне пытаются захватить Каменское для контроля над трассой Симферополь-Харьков и ведения огня по Степногорску и Запорожью.

Война • 29 июня, 08:36 • 63951 просмотра
В Черном море дежурит вражеский корабль: есть угроза ракетного удара

По состоянию на утро 21. 06.2025 в Черном море зафиксирован один российский корабль, ракетоноситель "Калибров", с общим залпом до 2 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля.

Война • 21 июня, 03:47 • 4056 просмотра
Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ

В ночь на 21 июня украинские военные моряки уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136". Силы обороны юга готовы к новой волне штурмов россиян.

Война • 21 июня, 03:19 • 3696 просмотра
С начала суток 20 июня на фронте зафиксировано 157 боестолкновений - Генштаб ВСУ

20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Война • 20 июня, 21:38 • 3173 просмотра
Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине до 2026 года

Чехия планирует поставлять Украине боеприпасы до 2026 года и уже охватила 18 стран инициативой по закупке более 1,5 млн снарядов. Важным является сохранение политической поддержки программы после выборов.

политика • 17 июня, 14:42 • 4265 просмотра
ISW: Путин хочет заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО

Требования Путина по прекращению войны в Украине указывают на желание Кремля заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО. Россия намерена увеличить свои территориальные требования.

Война • 29 мая, 03:04 • 20101 просмотра
В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали

Комиссия ООН установила, что российские войска совершили преступления против человечности, атакуя гражданских дронами в Херсонской области. МИД призвал усилить давление на РФ.

Война • 28 мая, 16:38 • 3320 просмотра
В Херсонской области россияне пытаются форсировать Днепр небольшими группами и захватить несколько островов – спикер Сил обороны юга

Российские войска пытаются форсировать Днепр небольшими группами, чтобы оттеснить украинских защитников от Антоновских мостов и захватить острова Забеч, Стрига, Козолыский.

Война • 23 мая, 11:32 • 5399 просмотра
Портнов за несколько месяцев до убийства хотел переписать на детей элитный особняк: возможно, пытался скрыть недвижимость

Андрей Портнов, которого убили в Испании, пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до убийства экс-заместителя главы АП времен Януковича.

Общество • 22 мая, 18:46 • 20075 просмотра
В Киеве женщина упала в Днепр с Пешеходного моста: спасти ее не удалось

В Киеве спасатели обнаружили тело женщины около 40 лет в 900 метрах от Пешеходного моста. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.

Киев • 6 мая, 16:40 • 19723 просмотра
В Киеве на строительстве Подольского моста из столичного бюджета разворовали не менее 153 млн грн - СБУ

СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.

Киев • 22 апреля, 11:04 • 8552 просмотра
Днепр подвергся ракетной атаке рф: поврежден фитнес-центр, гостиница и офис

Утром Днепр подвергся ракетной атаке, повреждены гражданские объекты. Силы ПВО уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты, пострадавших нет.

Война • 18 апреля, 05:26 • 6934 просмотра
Мы можем разделить Украину, как послевоенный Берлин - Келлог

Кит Келлог предложил разделить Украину по Днепру, разместив западные войска на правобережье. Это предусматривает уступку восточных территорий России, но идея вряд ли найдет поддержку в Москве.

Война • 11 апреля, 21:10 • 7370 просмотра
В Херсонской области оккупанты тренируются на гражданских FPV-дронах, охотятся на детей - Силы обороны Юга

В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.

Война • 31 марта, 08:00 • 21192 просмотра
"россия высмеивает миротворческие усилия мира": Зеленский показал последствия ночной атаки рф дронами

Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.

Война • 29 марта, 09:29 • 23532 просмотра
Европа рассматривает различные варианты относительно контингента в Украине, в том числе "где-то вдоль реки Днепр" - AP

Европейские военные планируют варианты развертывания контингента в Украине, включая размещение вдоль реки Днепр. Численность сил может составлять от 10 000 до 30 000 военнослужащих.

Война • 27 марта, 10:59 • 27577 просмотра
В Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту: что известно

С 28 марта по 1 августа частично ограничат движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады.

Общество • 26 марта, 15:09 • 41379 просмотра
Увидел лебедя и бросился к нему: в Киеве спасатели вытащили собаку из ледяной воды

На заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева пес, увидев лебедя, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Водолазы ГСЧС успешно спасли животное и передали его благодарной хозяйке.

Киев • 18 февраля, 13:45 • 33943 просмотра
Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.

Общество • 6 февраля, 18:28 • 102786 просмотра
В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте

В Днепровском районе Киева обломки сбитого дрона упали в водоем, предварительно без пожара и пострадавших. В соцсетях распространяется видео дрона, плавающего в Днепре.

Война • 21 января, 19:37 • 68628 просмотра
Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине под огневым контролем Сил обороны

Почти вся островная зона Днепра на Херсонщине находится под огневым контролем ВСУ. Ежедневно оккупанты осуществляют 5-7 попыток высадки на островах, в частности на острове Казацкий, но безуспешно.

Война • 25 декабря, 14:52 • 22487 просмотра
рф на Запорожье готовит штурмовиков к проведению атак на некоторых участках - "Юг"

Оккупанты проводят ротацию и тренируют штурмовиков на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. За сутки враг потерял 68 военных, технику и совершил 7 неудачных попыток штурма в устье Днепра.

Война • 9 декабря, 08:32 • 19027 просмотра
Силы обороны отбили на Покровском направлении 21 атаку, продолжается 11 боестолкновений

На Покровском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах 5 населенных пунктов. Всего за сутки произошло 119 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях.

Война • 6 декабря, 14:39 • 21762 просмотра
российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсоне - партизаны

Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.

Война • 5 декабря, 08:41 • 19665 просмотра
В районе Антоновского моста обострилась ситуация: есть ли риск форсирования Днепра

У Антоновского моста в Херсоне обострилась ситуация из-за тренировки россиян по форсированию реки малыми группами. Силы обороны юга сообщают о ежедневных боевых столкновениях, но масштабного форсирования не ожидается.

Война • 27 ноября, 14:02 • 20389 просмотра
Подавляющее большинство островов в районе Херсона под контролем Сил обороны

Силы обороны Украины удерживают под контролем большинство островов в районе Херсона. Враг ежедневно пытается высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

Война • 29 октября, 18:51 • 24833 просмотра
Генштаб: 166 боев на фронте, треть - на Покровском направлении

За сутки произошло 166 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 104 авиаудара и более 4500 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных участках фронта.

Война • 23 октября, 05:19 • 24284 просмотра
Оккупанты в основном обстреливают Кривой Рог баллистикой - РВА

Оккупанты обстреливают Кривой Рог преимущественно баллистическими ракетами из Крыма. После отступления врага за Днепр прекратились обстрелы артиллерией и РСЗО, сообщил председатель Криворожского РОА.

Война • 20 октября, 10:56 • 25511 просмотра
На Запорожье часть военных рф отказывается выполнять боевые задачи - «АТЕШ»

Партизаны «АТЕШ» сообщают о неповиновении солдат 70-го мотострелкового полка РФ на Запорожском направлении. Причины - поборы со стороны командования, отсутствие надлежащего снаряжения и насилие над теми, кто отказывается платить.

Война • 15 октября, 11:28 • 13290 просмотра
В Киеве после употребления алкоголя подросток упал в Днепр. Его вытащили и передали медикам

15-летний юноша после употребления алкоголя упал в Днепр и поплыл по течению. Прохожие сняли это на видео, вызвали полицию и вытащили парня из воды.

Криминал и ЧП • 10 октября, 14:34 • 17200 просмотра