Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"

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Российская оккупационная власть в Крыму начала демонтировать силовые трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала, чтобы использовать их для восстановления поврежденных энергообъектов на полуострове. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

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По данным агентов движения, оборудование вывозят на электроподстанции, которые были повреждены ударами Сил обороны Украины. В "АТЕШ" утверждают, что Россия испытывает дефицит запасных трансформаторов, поэтому вынуждена перебрасывать оборудование между собственными объектами. Речь идет о силовых трансформаторах мощностью от 10 до 40 МВА, которые ранее обеспечивали работу крупных насосных станций.

В движении отмечают, что сейчас российское командование в первую очередь пытается восстановить электроснабжение объектов оборонной промышленности, железнодорожных узлов, систем ПВО, радаров и командных пунктов. В то же время из-за санкций изготовление или закупка новых трансформаторов занимает от шести месяцев до полутора лет.

Как напомнили в "АТЕШ", Северо-Крымский канал фактически не функционирует с июня 2023 года после разрушения Каховской ГЭС, когда уровень воды в Днепре упал ниже критической отметки. В движении также заявили, что вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

Дефицит топлива ограничивает работу российской ПВО в Крыму и на Херсонщине – «АТЕШ»