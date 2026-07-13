Дефицит топлива ограничивает работу российской ПВО в Крыму и на Херсонщине – «АТЕШ»

В российских подразделениях противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму и на Херсонщине возник серьезный дефицит топлива, из-за чего командование ввело жесткие лимиты на заправку техники. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным агентов движения, ограничения касаются мобильных огневых групп и подразделений ПВО, которые привлекаются к противодействию украинским беспилотникам.

Топливо дают по чайной ложке. Машину можно завести только для боевого выезда. Остальное время техника стоит. Если топливо закончится по дороге – просто бросаешь машину и бежишь в ближайшую траншею или село переждать дроны – рассказал один из агентов "АТЕШ", который находится в подразделении ПВО возле Чонгара.

По информации движения, проблемы с топливом зафиксированы в 1096-м зенитном ракетном полку 22-го армейского корпуса РФ и мобильных огневых группах в районе Чонгара, а также в подразделениях ПВО и БПЛА 49-й общевойсковой армии РФ на оккупированной части Херсонской области.

Как утверждают агенты "АТЕШ", из-за нехватки топлива экипажи нередко отправляются на задание почти с пустыми баками. Если топливо заканчивается по дороге, военные оставляют технику и уходят пешком. По данным движения, такие случаи уже фиксировались на трассе между Геническом и Скадовском, где брошенные машины остаются на открытой местности, пока их не обнаружат украинские беспилотники.

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