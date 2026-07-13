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В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг

Киев • УНН

 • 748 просмотра

В оккупированной Ялте стоимость литра бензина достигла 450 рублей (около 260 грн). Рост цен связывают с ударами по танкерам "теневого флота" РФ и проблемами поставок.

В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг

В оккупированной Ялте на автозаправочных станциях официальная стоимость одного литра бензина достигла 450 рублей, что составляет около 260 гривен по текущему курсу. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По информации канала, это рекордный уровень цен на топливо для временно оккупированного города. Авторы публикации связывают ситуацию с проблемами в поставках нефтепродуктов на полуостров.

В Exilenova+ отмечают, что стоимость топлива может вырасти еще больше. По их мнению, на ситуацию повлияли удары по танкерам так называемого "теневого флота" РФ, которые перевозили нефть и нефтепродукты, а также усложнение логистики обеспечения оккупированного Крыма.

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В то же время в последние месяцы украинские Силы обороны регулярно наносят удары по военной и логистической инфраструктуре России, в частности по нефтебазам, топливным складам, транспортным узлам и судам, которые используются для обеспечения оккупационной группировки. Такие атаки могут усложнять поставки топлива на временно оккупированные территории и создавать локальный дефицит.

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Степан Гафтко

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