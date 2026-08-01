В Киеве 9 погибших и 23 пострадавших из-за российской баллистической атаки

$45.540.1351.250.19
ukenru
5 ноября, 22:23 • 18699 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 23074 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 18966 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 21802 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 16067 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Эксклюзив
5 ноября, 18:20 • 16174 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
5 ноября, 16:40 • 20311 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 15:54 • 34163 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
5 ноября, 14:28 • 25055 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
5 ноября, 13:47 • 40578 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 10538 просмотра
SpaceX и Tesla наращивают убытки на фоне победы демократов — какие ещё трудности могут ждать Маска5 ноября, 20:54 • 6248 просмотра
Атака БПЛА на Кировоградскую область: разрушен дом, трое пострадавшихPhoto5 ноября, 21:26 • 5396 просмотра
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине23:14 • 7078 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto01:18 • 4460 просмотра
публикации
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 21818 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 18941 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
5 ноября, 15:54 • 34168 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям5 ноября, 13:47 • 40583 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 28952 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Абу-Даби
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 10565 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 12992 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren5 ноября, 16:10 • 12578 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях5 ноября, 14:54 • 19003 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых5 ноября, 14:39 • 19092 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Старлинк
ChatGPT

В Киеве 9 погибших и 23 пострадавших из-за российской баллистической атаки

Киев • УНН

 • 50499 просмотра

российская баллистическая атака на Киев унесла жизни девяти человек, еще 23 пострадали. Больше всего жертв в Дарницком районе, где погибли семеро.

В Киеве 9 погибших и 23 пострадавших из-за российской баллистической атаки

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев погибли девять человек, еще 23 получили ранения. Пожары и разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Подробности

По данным ГСЧС, наибольшее количество жертв зафиксировано в Дарницком районе, где погибли семь человек, еще 14 пострадали, среди них двое детей. Там возникли пожары и разрушения административного и нежилого зданий, загорелись автомобили, повреждены жилые дома. Также спасатели обнаружили воронку в одном из скверов, а вдоль одной из улиц горела обочина.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, возник пожар. На другой локации горели автомобили на парковке. Спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома, троих пострадавших госпитализировали.

Повреждения зафиксированы еще в трех районах столицы

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании, загорелись автомобили скорой помощи. Также возник пожар на территории киностудии, который спасателям удалось локализовать. По одному из адресов обнаружили пострадавшего человека.

Число погибших в Киеве возросло до четырёх, ещё 13 человек пострадали из-за ракетной атаки рф01.08.26, 04:52 • 23785 просмотров

В Днепровском районе поврежден магазин, а в Печерском районе – четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

На местах российских ударов продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые01.08.26, 02:23 • 53070 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Дорожно-транспортное происшествие
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Дарницкий район
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Соломенский район
Печерский район
Киев