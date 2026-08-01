В Киеве 9 погибших и 23 пострадавших из-за российской баллистической атаки

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев погибли девять человек, еще 23 получили ранения. Пожары и разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

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По данным ГСЧС, наибольшее количество жертв зафиксировано в Дарницком районе, где погибли семь человек, еще 14 пострадали, среди них двое детей. Там возникли пожары и разрушения административного и нежилого зданий, загорелись автомобили, повреждены жилые дома. Также спасатели обнаружили воронку в одном из скверов, а вдоль одной из улиц горела обочина.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, возник пожар. На другой локации горели автомобили на парковке. Спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома, троих пострадавших госпитализировали.

Повреждения зафиксированы еще в трех районах столицы

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании, загорелись автомобили скорой помощи. Также возник пожар на территории киностудии, который спасателям удалось локализовать. По одному из адресов обнаружили пострадавшего человека.

Число погибших в Киеве возросло до четырёх, ещё 13 человек пострадали из-за ракетной атаки рф

В Днепровском районе поврежден магазин, а в Печерском районе – четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

На местах российских ударов продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые