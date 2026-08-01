Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска ночью 1 августа атакуют Киев баллистическими ракетами, возникли пожары в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах. Информация о пострадавших уточняется, угроза повторных ударов сохраняется.
Российские войска ночью 1 августа осуществляют массированную атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары как минимум в трех районах столицы, также есть информация о раненых, сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
По данным КГВА, в Соломенском районе в результате атаки загорелось шестиэтажное здание. Позже стало известно, что там также горят автомобили на парковке.
По состоянию на 2:20 известно как минимум о двух людях, получивших ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь
В Шевченковском районе из-за российского удара возник пожар на автомойке. Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано попадание по территории нежилой застройки.
На данный момент последствия обстрела подтверждены в трех районах Киева. Информация о пострадавших уточняется.
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По информации Воздушных сил ВСУ, угроза баллистических ударов по столице сохраняется. В КГВА призвали жителей не покидать укрытий даже после отбоя воздушной тревоги из-за высокого риска повторных пусков.
По данным мониторинговых каналов, в течение примерно получаса российские войска выпустили по Киеву около 20 баллистических ракет. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Также в местных пабликах сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением в некоторых районах столицы. Официальной информации о причинах и масштабах отключений пока не публиковали.
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