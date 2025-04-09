Киевская городская государственная администрация

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25859 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В Киеве начинается масштабная проверка придомовых территорий для обеспечения проезда спецтехники. Решение принято после случая, когда из-за заставленных машинами дворов не смогли спасти погибшую во время атаки.

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Движение по "синей" ветке метро в Киеве возобновлено: пассажирка, попавшая под поезд днем, жива

В Киеве полностью возобновлено движение поездов по "синей" ветке метро после инцидента на станции "Контрактовая площадь". Пассажирка, попавшая под поезд, осталась жива.

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В Киеве на выходных закроют метро между "Лесной" и "Днепром": причины и альтернативный транспорт

В выходные 5-6 апреля будет прекращено движение поездов между станциями метро «Лесная» и «Днепр» из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе. На это время будет курсировать автобус № 1М.

Общество • 2 апреля, 11:28 • 21807 просмотра

В центре Киева, на перекрестке с улицей Прорезной, появится наземный переход

В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".

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В Киеве будет приспущен самый большой флаг страны: причина

Из-за порывов ветра 15-20 м/с в Киеве 23 марта главный флаг приспускают для сохранения полотнища и флагштока. Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

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Вместо паллиативной помощи тяжелобольным – люксовые авто: разоблачена преступная схема с участием должностных лиц КГГА

Разоблачена преступная схема хищения почти 60 млн грн, выделенных на помощь тяжелобольным. Чиновники КГГА вместо помощи покупали люксовые авто и элитную недвижимость.

Киев • 21 марта, 10:38 • 26013 просмотра

В Киеве продолжается обработка дорог против гололеда: задействовано 157 единиц техники

В Киеве продолжается обработка дорог и тротуаров против гололеда, ночью работало 157 единиц техники. Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – носить фликеры.

Общество • 18 марта, 05:38 • 15694 просмотра

Вещь попала на пути метро: в КГГА рассказали, что делать

В КГГА рассказали, что делать, если вы уронили вещь на пути метро. Обратитесь к дежурному персоналу станции или позвоните в справочный центр, указав детали инцидента.

Киев • 17 марта, 15:12 • 57044 просмотра

В Киеве организовано автобусное движение вместо закрытых станций метро

Из-за демонтажных работ на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. Запущено автобусное движение между станциями метро, увеличено количество трамваев и автобусов.

Общество • 15 марта, 05:21 • 22528 просмотра

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Возобновление движения ожидается через 4-5 часов, 6 станций закрыты.

Общество • 15 марта, 04:29 • 86362 просмотра

Что происходит с воздухом в Киеве: новые данные мониторинга

В Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха, радиационный фон в норме. Средний уровень загрязнения наблюдается только на трех улицах города.

Киев • 10 марта, 07:59 • 28122 просмотра

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

На станции метро "Вырлица" произошел инцидент - пассажир попал под поезд. Из-за этого временно закрыты три станции "зеленой линии", движение поездов осуществляется только до "Харьковской".

Общество • 9 марта, 20:23 • 61403 просмотра

В Киеве ухудшение состояния воздуха: что происходит и как защититься

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий. Жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды.

Киев • 8 марта, 09:24 • 20584 просмотра

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога: угроза атаки БПЛА

В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Жителей Киева призывают срочно направляться в укрытия.

Война • 6 марта, 23:56 • 45388 просмотра

На станции киевского метро «Теремки» откроют второй выход: когда

С 1 марта на станции метро «Теремки» возобновит работу второй вестибюль, ведущий к ТРЦ «Магелан». Вход и выход через оба вестибюля будет работать с утра до вечера по определенному графику.

Общество • 28 февраля, 10:28 • 28236 просмотра

В Киеве ухудшилось качество воздуха: что советуют делать жителям столицы

В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.

Общество • 25 февраля, 05:41 • 45540 просмотра

В Киеве нормализовалось качество воздуха: наблюдается низкий уровень загрязненности

В Киеве нормализовалось качество воздуха после утреннего ухудшения. Все стационарные пункты мониторинга фиксируют низкий уровень загрязненности с индексами от 26 до 49.

Общество • 24 февраля, 16:59 • 57797 просмотра

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Общество • 23 февраля, 07:45 • 104927 просмотра

В киевском метро возобновили оплату карточками

Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института». Ранее 19 февраля произошел сбой с оплатой на «красной» ветке от «Академгородка» до «Вокзальной».

Киев • 19 февраля, 07:09 • 33477 просмотра

Руководители столичных школ самостоятельно принимают решение о введении карантина

Руководители школ Киева получили право самостоятельно вводить карантин при превышении показателей заболеваемости. Директора будут определять форму обучения для учеников во время карантина.

Общество • 18 февраля, 12:25 • 27352 просмотра

Радиационный фон в Киеве и области в норме после атаки дрона на ЧАЭС

После удара российского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки. Пожар локализован, системы мониторинга фиксируют нормальный радиационный фон в Киеве и области.

Общество • 14 февраля, 20:55 • 39383 просмотра

Скандал с пропусками в комендантский час в Киеве: КГВА взялась за проверку

КГВА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.

политика • 14 февраля, 16:06 • 52616 просмотра

В столице высокий уровень загрязненности воздуха: зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ

В Киеве 13 февраля зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления взвешенных веществ. Маловетреная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию примесей.

Общество • 13 февраля, 06:15 • 40710 просмотра

Помощь после ракетной атаки по Киеву: за поврежденное жилье можно получить компенсацию

Жители Оболонского района Киева, чье имущество пострадало от ракетной атаки, могут получить единовременную помощь от города. Для этого необходимо подать пакет документов и зарегистрировать повреждения в «Дії».

Общество • 12 февраля, 15:38 • 38771 просмотра

Во время минуты молчания в столице коммунальный транспорт не будет останавливаться - КГГА

Киевские власти опровергли информацию об остановке общественного транспорта во время общенациональной минуты молчания. В салонах транспорта будут только транслировать звуковое сообщение, но движение будет продолжаться по расписанию.

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Земельная коррупция: заместителя главы КГГА Оленича отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Петра Оленича - два месяца содержания под стражей. Альтернативой является залог в размере 15 миллионов гривен.

Криминал и ЧП • 7 февраля, 17:31 • 25464 просмотра

Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.

Общество • 6 февраля, 18:28 • 102620 просмотра

В Киеве уберут более 1000 поврежденных и брошенных авто

С улиц Киева эвакуируют более 1000 поврежденных и брошенных автомобилей на специальные площадки. Владельцы смогут вернуть свои транспортные средства по запросу.

Война • 4 февраля, 17:53 • 48018 просмотра

Погода в Украине: где сегодня ожидать снегопадов и как Киев готовится к непогоде

В Украине сегодня облачно, температура от -1°C до +3°C, местами возможен снег. В Киеве работает 108 единиц спецтехники и более 3,5 тысяч коммунальщиков для уборки снега.

Общество • 4 февраля, 05:52 • 34872 просмотра

В Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА

КГГА сообщает о нормализации качества воздуха в Киеве по состоянию на утро 31 января. Уровень загрязненности низкий, хотя датчики могут ошибочно реагировать на туман как на пыль из-за высокой влажности.

Киев • 31 января, 07:10 • 37498 просмотра