Киевская городская государственная администрация

Погода в Украине: где сегодня ожидать снегопадов и как Киев готовится к непогоде

В Украине сегодня облачно, температура от -1°C до +3°C, местами возможен снег. В Киеве работает 108 единиц спецтехники и более 3,5 тысяч коммунальщиков для уборки снега.