Киевская городская государственная администрация

В Киеве начинается масштабная проверка придомовых территорий для обеспечения проезда спецтехники. Решение принято после случая, когда из-за заставленных машинами дворов не смогли спасти погибшую во время атаки.
В Киеве полностью возобновлено движение поездов по "синей" ветке метро после инцидента на станции "Контрактовая площадь". Пассажирка, попавшая под поезд, осталась жива.
В выходные 5-6 апреля будет прекращено движение поездов между станциями метро «Лесная» и «Днепр» из-за ремонтных работ на Дарницком путепроводе. На это время будет курсировать автобус № 1М.
В центре Киева, на Крещатике, появится наземный переход в рамках безбарьерного маршрута. Он станет частью инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".
Из-за порывов ветра 15-20 м/с в Киеве 23 марта главный флаг приспускают для сохранения полотнища и флагштока. Сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.
Разоблачена преступная схема хищения почти 60 млн грн, выделенных на помощь тяжелобольным. Чиновники КГГА вместо помощи покупали люксовые авто и элитную недвижимость.
В Киеве продолжается обработка дорог и тротуаров против гололеда, ночью работало 157 единиц техники. Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – носить фликеры.
В КГГА рассказали, что делать, если вы уронили вещь на пути метро. Обратитесь к дежурному персоналу станции или позвоните в справочный центр, указав детали инцидента.
Из-за демонтажных работ на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. Запущено автобусное движение между станциями метро, увеличено количество трамваев и автобусов.
В Киеве временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Возобновление движения ожидается через 4-5 часов, 6 станций закрыты.
В Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха, радиационный фон в норме. Средний уровень загрязнения наблюдается только на трех улицах города.
На станции метро "Вырлица" произошел инцидент - пассажир попал под поезд. Из-за этого временно закрыты три станции "зеленой линии", движение поездов осуществляется только до "Харьковской".
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий. Жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды.
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Жителей Киева призывают срочно направляться в укрытия.
С 1 марта на станции метро «Теремки» возобновит работу второй вестибюль, ведущий к ТРЦ «Магелан». Вход и выход через оба вестибюля будет работать с утра до вечера по определенному графику.
В Киеве зафиксировано повышение уровня взвешенных частиц в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и принять защитные меры.
В Киеве нормализовалось качество воздуха после утреннего ухудшения. Все стационарные пункты мониторинга фиксируют низкий уровень загрязненности с индексами от 26 до 49.
В столице зафиксирован средний уровень загрязнения воздуха на правом берегу и очень высокий на левом. Жителям левобережья рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Оплата проезда банковскими карточками восстановлена на всех станциях киевского метро, кроме «Политехнического института». Ранее 19 февраля произошел сбой с оплатой на «красной» ветке от «Академгородка» до «Вокзальной».
Руководители школ Киева получили право самостоятельно вводить карантин при превышении показателей заболеваемости. Директора будут определять форму обучения для учеников во время карантина.
После удара российского беспилотника на ЧАЭС загорелась внешняя обшивка Арки. Пожар локализован, системы мониторинга фиксируют нормальный радиационный фон в Киеве и области.
КГВА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.
В Киеве 13 февраля зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха из-за накопления взвешенных веществ. Маловетреная погода и повышенное атмосферное давление не способствуют рассеиванию примесей.
Жители Оболонского района Киева, чье имущество пострадало от ракетной атаки, могут получить единовременную помощь от города. Для этого необходимо подать пакет документов и зарегистрировать повреждения в «Дії».
Киевские власти опровергли информацию об остановке общественного транспорта во время общенациональной минуты молчания. В салонах транспорта будут только транслировать звуковое сообщение, но движение будет продолжаться по расписанию.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Петра Оленича - два месяца содержания под стражей. Альтернативой является залог в размере 15 миллионов гривен.
КГВА рассматривает изменение режима движения общественного транспорта во время воздушной тревоги из-за транспортного коллапса. Создана рабочая группа для разработки новых алгоритмов действий для пассажиров и водителей.
С улиц Киева эвакуируют более 1000 поврежденных и брошенных автомобилей на специальные площадки. Владельцы смогут вернуть свои транспортные средства по запросу.
В Украине сегодня облачно, температура от -1°C до +3°C, местами возможен снег. В Киеве работает 108 единиц спецтехники и более 3,5 тысяч коммунальщиков для уборки снега.
КГГА сообщает о нормализации качества воздуха в Киеве по состоянию на утро 31 января. Уровень загрязненности низкий, хотя датчики могут ошибочно реагировать на туман как на пыль из-за высокой влажности.