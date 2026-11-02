Метро в Киеве возобновило работу после перепадов напряжения
Киев • УНН
Киевский метрополитен вернулся к обычному режиму работы после утренних перепадов напряжения. Движение восстановили между станциями «Осокорки» и «Красный хутор».
Метро возобновило работу после перепадов напряжения в Киеве. Об этом сообщили в КГГА 2 ноября, пишет УНН.
Метрополитен работает в обычном режиме
Поезда, как указано, возобновили движение на "зелёной" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор".
Напомним
Из-за колебаний напряжения в электросети в Киеве 2 ноября утром были внесены изменения в работу метро и скоростного трамвая на Борщаговской линии.