Метро в Киеве возобновило работу после перепадов напряжения

Метро возобновило работу после перепадов напряжения в Киеве. Об этом сообщили в КГГА 2 ноября, пишет УНН.

Метрополитен работает в обычном режиме - сообщили в КГГА.

Поезда, как указано, возобновили движение на "зелёной" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор".

Напомним

Из-за колебаний напряжения в электросети в Киеве 2 ноября утром были внесены изменения в работу метро и скоростного трамвая на Борщаговской линии.