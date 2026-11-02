Метро у Києві відновило роботу після перепадів напруги

Метро відновило роботу після перепадів напруги у Києві. Про це повідомили у КМДА 2 листопада, пише УНН.

Метрополітен працює у звичайному режимі - повідомили у КМДА.

Поїзди, як вказано, відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

Нагадаємо

Через коливання напруги в електромережі у Києві 2 листопада вранці внесли зміни в роботу метро та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії.