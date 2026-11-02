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Метро у Києві відновило роботу після перепадів напруги

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Метро Києва повернулося до звичайного режиму роботи після ранкових перепадів напруги. Рух відновили між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».

Метро у Києві відновило роботу після перепадів напруги

Метро відновило роботу після перепадів напруги у Києві. Про це повідомили у КМДА 2 листопада, пише УНН.

Метрополітен працює у звичайному режимі

- повідомили у КМДА.

Поїзди, як вказано, відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

Нагадаємо

Через коливання напруги в електромережі у Києві 2 листопада вранці внесли зміни в роботу метро та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. 

Юлія Шрамко

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