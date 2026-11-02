Метро у Києві відновило роботу після перепадів напруги
Київ • УНН
Метро Києва повернулося до звичайного режиму роботи після ранкових перепадів напруги. Рух відновили між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».
Метро відновило роботу після перепадів напруги у Києві. Про це повідомили у КМДА 2 листопада, пише УНН.
Метрополітен працює у звичайному режимі
Поїзди, як вказано, відновили рух на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".
Нагадаємо
Через коливання напруги в електромережі у Києві 2 листопада вранці внесли зміни в роботу метро та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії.