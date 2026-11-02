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Перепади напруги зупинили рух у частині метро у Києві

Київ • УНН

 • 322 перегляди

У Києві через коливання напруги тимчасово зупинили рух на ділянці зеленої лінії метро та швидкісного трамвая. Червону лінію відновили.

Перепади напруги зупинили рух у частині метро у Києві

Через коливання напруги в електромережі у Києві 2 листопада вранці внесли зміни в роботу метро та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.

Зміни в роботі столичного метрополітену та швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення

- вказали спочатку у КМДА.

Згодом у КМДА повідомили, що "рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі". Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова".

"На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують", - зазначили у КМДА.

"Синя" лінія працює у звичайному режимі.

Також призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на проспекті Відрадному.

У Києві через відсутність напруги зупинили швидкісний трамвай та електротранспорт на низці вулиць02.11.26, 08:01 • 2510 переглядiв

Юлія Шрамко

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