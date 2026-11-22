У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російського безпілотника серйозних руйнувань зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. У споруді спалахнула пожежа, а квартири зруйновані з першого до п'ятого поверху. Рятувальники евакуюють мешканців, вже відомо про постраждалих, а під завалами можуть бути люди. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

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За словами посадовця, ворожий безпілотник пошкодив житлову будівлю, спричинивши масштабні руйнування та займання.

У пошкодженому ворогом будинку у Вишгородському районі травмовано двоє людей, серед них — дитина. Підліток дістав множинні осколкові поранення руки, його госпіталізували до лікарні. У 22-річної дівчини — різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці - заявив Ткаченко.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять евакуацію людей із небезпечної зони та працюють над ліквідацією наслідків удару.

Крім житлового будинку, внаслідок атаки пошкоджень зазнало приміщення магазину.

На місці удару працюють екстрені служби

До ліквідації наслідків російської атаки залучили рятувальників ДСНС, психологів та бригаду екстреної медичної допомоги.

Фахівці надають необхідну допомогу мешканцям будинку, які були змушені залишити свої оселі.

Наразі інформацію щодо загиблих і постраждалих уточнюють. Остаточні масштаби руйнувань також встановлюють.

У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 73, з них 9 дітей