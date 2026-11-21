У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 73, з них 9 дітей
Київ • УНН
Унаслідок атаки загинули фельдшерка та семирічний хлопчик, постраждали 73 людини, зокрема дев’ятеро дітей. Пошкоджено 26 будинків та інфраструктуру.
У Кривому Розі триває ліквідація наслідків російської ракетно-дронової атаки, внаслідок якої загинули 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та семирічний хлопчик. Кількість постраждалих зросла до 73 людей, серед них - дев'ятеро дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
У лікарнях міста перебувають 29 поранених, зокрема шестеро дітей. Наймолодшій постраждалій дівчинці три роки. Дев'ятеро поранених перебувають у важкому стані, серед них — двоє дітей. Також серед постраждалих є троє медиків швидкої допомоги та співробітники ДСНС, які допомагали людям
Унаслідок атаки пошкоджено близько 26 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти, підприємство, об'єкти бізнесу, ресторан, гаражі та автомобілі. Серед пошкодженого транспорту — машини швидкої допомоги.
На місці від вечора п'ятниці працюють комунальні служби, енергетики, тепловики та газовики. Їм уже вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням, відновити роботу електротранспорту та виконати значну частину робіт із відновлення водопостачання. Ліквідація наслідків атаки триває.
Поруч із місцем удару в районному виконкомі розгорнули штаб допомоги. Він працюватиме і в неділю, 22 листопада, з 8:00 до 15:00. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати будівельні матеріали, зокрема OSB-плити та плівку, а також подати заяви на матеріальну допомогу.
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