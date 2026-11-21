Російська пропаганда запустила чергову кампанію дезінформації після ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 7-річний хлопчик та медик екстреної допомоги. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише УНН.

Деталі

За даними ЦПД, підконтрольні Кремлю інформаційні ресурси поширюють неправдиві твердження про те, що балістична ракета нібито влучила в ресторан, де відбувався "ювілей високопоставленого співробітника СБУ" або "вечірка силовиків". Також пропагандисти заявляють про нібито "понад 20 ліквідованих".

У Центрі наголошують, що ці повідомлення не відповідають дійсності. російська ракета влучила у звичайну цивільну частину міста, де немає і ніколи не було військових об'єктів.

Вигадки про "військові цілі" - стандартний прийом ворожої пропаганди після кожного кривавого удару російських військ по українських містах - зазначили в ЦПД.

У ЦПД пояснюють, що поширення повідомлень про нібито ураження військових об'єктів є спробою російської сторони зняти із себе відповідальність за наслідки удару по цивільному населенню.

Доповнення

За інформацією, наведеною Центром із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, офіси та міську інфраструктуру. Поранення дістали 58 людей, серед них шестеро дітей. Зокрема, постраждали двоє братів загиблого 7-річного хлопчика та їхній батько.