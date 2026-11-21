Российская пропаганда запустила очередную кампанию дезинформации после ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 7-летний мальчик и медик экстренной помощи. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.

Детали

По данным ЦПД, подконтрольные Кремлю информационные ресурсы распространяют ложные утверждения о том, что баллистическая ракета якобы попала в ресторан, где проходил "юбилей высокопоставленного сотрудника СБУ" или "вечеринка силовиков". Также пропагандисты заявляют о якобы "более 20 ликвидированных".

В Центре подчеркивают, что эти сообщения не соответствуют действительности. российская ракета попала в обычную гражданскую часть города, где нет и никогда не было военных объектов.

Выдумки о "военных целях" — стандартный прием вражеской пропаганды после каждого кровавого удара российских войск по украинским городам - отметили в ЦПД.

В ЦПД объясняют, что распространение сообщений о якобы поражении военных объектов является попыткой российской стороны снять с себя ответственность за последствия удара по гражданскому населению.

Дополнение

По информации, приведенной Центром со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в результате атаки повреждены жилые дома, офисы и городская инфраструктура. Ранения получили 58 человек, среди них шестеро детей. В частности, пострадали двое братьев погибшего 7-летнего мальчика и их отец.