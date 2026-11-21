Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору владимиру путину сейчас "нелегко" из-за войны против Украины, которая, согласно первоначальным расчетам москвы, должна была завершиться за один день. В то же время американский лидер вновь подчеркнул хорошие личные отношения с главой кремля. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Китае, пишет УНН.

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По словам американского президента, путин оказался в сложной ситуации из-за продолжительности боевых действий, поскольку российское руководство изначально рассчитывало на быстрое завершение войны.

Трамп также ответил на вопрос журналистов, можно ли считать российского диктатора другом Соединенных Штатов с учетом сотрудничества москвы с Ираном.

Я не могу говорить от имени Америки. Что касается меня, то у меня с путиным очень хорошие отношения – заявил президент США.

Трамп вновь заговорил о дружбе с путиным

19 ноября Трамп и путин встретились в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Во время встречи американский президент публично назвал российского диктатора своим "другом" и выразил надежду, что переговоры принесут положительные результаты.

В то же время война, которую россия начала против Украины, продолжается уже почти 5 лет, несмотря на первоначальные расчеты кремля на быстрое захватывание страны.

путин призвал украинцев перейти на сторону России и заговорил о «будущем детей», несмотря почти на 5 лет войны