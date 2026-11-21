Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору володимиру путіну зараз "нелегко" через війну проти України, яка, за початковими розрахунками москви, мала завершитися за один день. Водночас американський лідер знову наголосив на хороших особистих стосунках із главою кремля. Про це Трамп заявив під час пресконференції за підсумками переговорів у Китаї, пише УНН.

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За словами американського президента, путін опинився у складній ситуації через тривалість бойових дій, адже російське керівництво спочатку розраховувало на швидке завершення війни.

Трамп також відповів на запитання журналістів, чи можна вважати російського диктатора другом Сполучених Штатів з огляду на співпрацю москви з Іраном.

Я не можу говорити від імені Америки. Щодо мене, то в мене з путіним дуже добрі стосунки – заявив президент США.

Трамп знову заговорив про дружбу з путіним

19 листопада Трамп і путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Під час зустрічі американський президент публічно назвав російського диктатора своїм "другом" та висловив сподівання, що переговори принесуть позитивні результати.

Водночас війна, яку росія розпочала проти України, триває вже майже 5 років, попри початкові розрахунки кремля на швидке захоплення країни.

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