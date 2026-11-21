"путін має зрозуміти, що цього мосту не буде" – Зеленський зробив гучну заяву

Після ударів по Кримському мосту ЗСУ взялися за інші переправи – що ще уражено

путін закликав українців перейти на бік росії та заговорив про "майбутнє дітей" попри майже 5 років війни

У Литві виступили проти переговорів європейців із путіним у москві та назвали головну умову для діалогу

У росії не знають, коли зможуть відновити Кримський міст – ремонт може затягнутися на роки

ЗСУ звільнили 14 населених пунктів на Харківщині та повернули під контроль 204 км² території

Головний переговірник про мир вкладає мільйони у компанії, що заробляють на війні в Україні та Ірані - ЗМІ

Україна та партнери дотисли: росія відмовилася балотуватися до Ради ІСАО

Ворог атакував парковку популярного ресторану: у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 20, серед них є діти