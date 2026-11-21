путін оголосив росію "ковчегом порятунку" для християн та назвав москву "Третім Римом"
Київ • УНН
путін заявив, що росія може стати «ковчегом порятунку» для християн, а москва — спадкоємицею Риму та Візантії. Історики спростовують ці твердження.
російський диктатор володимир путін заявив, що росія може стати своєрідним "ковчегом", у якому всі християни знайдуть порятунок. Водночас він назвав москву спадкоємицею Риму та Візантії, які нібито передали їй роль головного хранителя християнських традицій. Про це путін заявив в інтерв'ю сербському режисеру Еміру Кустуриці, пише УНН.
Деталі
Під час розмови російський диктатор звернувся до давньої концепції, згідно з якою москва нібито стала останнім центром істинного християнства.
москва – Третій Рим, а четвертому не бути
За його версією, християнство зародилося у Стародавньому Римі, після його падіння перемістилося до Візантії, а згодом опинилося в москві.
росія як останній притулок для християн
путін стверджує, що саме москва стала продовжувачкою християнської віри, її традицій та духовної спадщини.
У цьому сенсі, звичайно, росія і православ'я можуть відіграти роль того самого ковчега
Водночас твердження про зародження християнства в Римі суперечить історичним фактам. Релігія виникла в I столітті на території римської провінції Юдея, а вже згодом поширилася Римською імперією.
Концепція "Третього Риму" також не є історичним підтвердженням особливої релігійної ролі москви, а відображає ідеологічні уявлення, що сформувалися в московській державі кілька століть тому.
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