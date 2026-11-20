Лише 6% росіян вважають, що їхня країна повинна відповідати за загибель людей і руйнування в Україні. Водночас переважна більшість громадян рф перекладає відповідальність за наслідки війни на США, НАТО та саму Україну. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані "Левада-центру", пише УНН.

Деталі

Результати дослідження представив керівник відділу соціокультурних досліджень "Левада-центру" Олексій Левінсон під час конференції "Країна і світ: російські реалії 2026".

За даними соціологів, 65% опитаних росіян звинувачують у наслідках війни США та НАТО, ще 11% покладають відповідальність на Україну.

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На запитання про особисту відповідальність за жертви та руйнування 57% респондентів відповіли негативно. Лише 11% визнали власну відповідальність, а 25% погодилися з нею частково.

Масштаби руйнувань та людських втрат

Соціолог Лев Гудков назвав таке ставлення російського суспільства "моральною катастрофою".

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сукупні втрати обох армій загиблими та пораненими за 4,5 року війни наблизилися до 2 млн осіб.

Водночас кількість загиблих цивільних українців сягнула майже 18 тисяч, ще 57,8 тисячі людей зазнали поранень.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на кінець 2025 року російські удари знищили 236 тисяч житлових будівель. Це понад 2,5 млн одиниць житла, або близько 10% житлового фонду України.

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