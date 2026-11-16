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росія вербує жінок з Африки для виробництва "шахедів" під виглядом навчання та роботи – розслідування

Київ • УНН

 • 50 перегляди

росія через програму «Алабуга Старт» залучає жінок з Африки до виробництва дронів «Герань». Вербування маскують під навчання і працевлаштування.

росія вербує жінок з Африки для виробництва "шахедів" під виглядом навчання та роботи – розслідування

росія використовує міжнародну мережу вербування, щоб залучати громадянок африканських країн до виробництва ударних безпілотників "Герань", якими атакує Україну. Жінкам обіцяють навчання та працевлаштування, однак фактично залучають до військово-промислового комплексу рф. Про це йдеться у спільному розслідуванні Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) і Fox News, пише УНН.

Деталі

За даними розслідувачів, мережа працює через програму "Алабуга Старт", яка діє з 2022 року. До виробництва дронів залучають жінок з Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, ДР Конго та Шрі-Ланки.

Вербування відбувається через освітні заклади, культурні заходи, соціальні мережі та організації, пов'язані з російською владою.

росія розширює мережу вербування через нові угоди

Наприкінці жовтня 2026 року особлива економічна зона "Алабуга" уклала угоди з Ганою та ДР Конго щодо працевлаштування африканської молоді.

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Експертка УЦБС Соломія Хома зазначила, що залучення іноземців допомагає росії компенсувати нестачу працівників у військовій промисловості.

Розслідувачі вважають, що програма має ознаки державної підтримки та дозволяє москві приховувати вербування на виробництво зброї за цивільними пропозиціями.

УЦБС зібрав докази для подальшого документування діяльності мережі, запровадження санкцій та можливого притягнення причетних до міжнародної кримінальної відповідальності.

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Степан Гафтко

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