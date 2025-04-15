Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100

У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.