П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.
Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершує турне Малаві, Замбією та Маврикієм. Візит включав переговори для збільшення підтримки України, підписання угод та домовленості про 5 міждержавних угод.
Міністр Кулеба здійснив перший візит в історії до Маврикію. Обговорено підтримку України, Формулу миру та перспективи економічної співпраці між країнами.
Міністр Кулеба провів переговори з прем'єром Маврикію. Сторони домовились розпочати роботу над угодами про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, обговорили співпрацю у політиці, торгівлі та відновленні України.
Міністри закордонних справ України та Замбії провели переговори в Лусаці. Вони обговорили двосторонні відносини, співпрацю в міжнародних організаціях та підписали меморандум про політичні консультації.
Міністр Кулеба провів зустріч з президентом Замбії Хічілемою. Обговорили Формулу миру, двостороннє партнерство та допомогу Замбії в рамках програми 'Зерно з України'.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав четверту поїздку до Африки з візиту до Малаві. Він відвідав найбільший ринок столиці Лілонгве, щоб познайомитися з повсякденним життям країни.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію 4-8 серпня. Ключовою темою переговорів буде участь африканських держав у зусиллях з відновлення миру для України та світу.
Президент Чехії Петр Павел офіційно прийняв нових послів з Іспанії, Індії, Замбії та України, а Василя Зварича було призначено новим послом України в Чехії.
Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, підтримавши зусилля з побудови справедливого і стійкого миру, про що оголосив Президент України Володимир Зеленський.
Українська делегація представила формулу миру Президента Зеленського, зокрема, пункт 2 Про продовольчу безпеку, та продемонструвала сільськогосподарські можливості України Секретаріату Співтовариства розвитку Півдня Африки.
Маврикій відмовив у висадці з норвезького круїзного лайнера через побоювання потенційного спалаху холери.
У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.