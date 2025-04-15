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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9354 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 162224 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139930 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142693 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136465 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136380 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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П'ять країн Південної Африки оголосили надзвичайний стан через історично сильну посуху. 21 мільйон дітей в регіоні недоїдає, а для надання допомоги потрібно 335 мільйонів євро.

Новини Світу • 15 жовтня, 22:34 • 15419 перегляди

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.

Війна • 27 вересня, 17:09 • 22880 перегляди

Понад 30 годин в літаку, 7 зустрічей та 5 угод: у МЗС підбили підсумки Африканське турне Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершує турне Малаві, Замбією та Маврикієм. Візит включав переговори для збільшення підтримки України, підписання угод та домовленості про 5 міждержавних угод.

Економіка • 9 серпня, 17:21 • 39226 перегляди

Кулеба зустрівся з главою МЗС Маврикію: обговорили залучення інвестицій до відновлення України

Міністр Кулеба здійснив перший візит в історії до Маврикію. Обговорено підтримку України, Формулу миру та перспективи економічної співпраці між країнами.

Економіка • 8 серпня, 12:18 • 31031 перегляди

Україна та Маврикій домовились про угоди щодо інвестицій та оподаткування - Кулеба

Міністр Кулеба провів переговори з прем'єром Маврикію. Сторони домовились розпочати роботу над угодами про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, обговорили співпрацю у політиці, торгівлі та відновленні України.

Економіка • 8 серпня, 12:12 • 28330 перегляди

МЗС України та Замбії підписали меморандум про політичні консультації: що відомо

Міністри закордонних справ України та Замбії провели переговори в Лусаці. Вони обговорили двосторонні відносини, співпрацю в міжнародних організаціях та підписали меморандум про політичні консультації.

Політика • 6 серпня, 16:18 • 34535 перегляди

Кулеба та президент Замбії обговорили сфери, де можна зробити партнерство ильнішим

Міністр Кулеба провів зустріч з президентом Замбії Хічілемою. Обговорили Формулу миру, двостороннє партнерство та допомогу Замбії в рамках програми 'Зерно з України'.

Політика • 6 серпня, 11:43 • 26852 перегляди

Дмитро Кулеба відвідав найбільший ринок Малаві під час офіційного візиту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав четверту поїздку до Африки з візиту до Малаві. Він відвідав найбільший ринок столиці Лілонгве, щоб познайомитися з повсякденним життям країни.

Суспільство • 5 серпня, 22:28 • 24601 перегляди

Кулеба відправляється в Африканське турне: говоритиме про участь держав у відновленні миру в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію 4-8 серпня. Ключовою темою переговорів буде участь африканських держав у зусиллях з відновлення миру для України та світу.

Економіка • 4 серпня, 10:13 • 103087 перегляди

Президент Чехії офіційно прийняв нового посла України

Президент Чехії Петр Павел офіційно прийняв нових послів з Іспанії, Індії, Замбії та України, а Василя Зварича було призначено новим послом України в Чехії.

Політика • 2 липня, 17:59 • 23656 перегляди

Замбія приєдналась до комюніке Глобального саміту миру - Зеленський

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, підтримавши зусилля з побудови справедливого і стійкого миру, про що оголосив Президент України Володимир Зеленський.

Політика • 20 червня, 08:47 • 17815 перегляди

Презентували потенціал у постачанні зернових та олії: українська делегація відвідала Секретаріат Співтовариства розвитку Півдня Африки

Українська делегація представила формулу миру Президента Зеленського, зокрема, пункт 2 Про продовольчу безпеку, та продемонструвала сільськогосподарські можливості України Секретаріату Співтовариства розвитку Півдня Африки.

Економіка • 4 червня, 12:54 • 23513 перегляди

Маврикій заборонив висадку 3000 людей з круїзного лайнера через побоювання холери

Маврикій відмовив у висадці з норвезького круїзного лайнера через побоювання потенційного спалаху холери.

Новини Світу • 26 лютого, 10:28 • 38153 перегляди

Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100

У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Суспільство • 30 січня, 09:24 • 28949 перегляди