У Малаві оголосили надзвичайний стан: 22% населення країни загрожує голод - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2518 перегляди

Президент Малаві оголосив надзвичайний стан через продовольчу небезпеку для понад п'ятої частини населення. Країна отримала грант від Світового банку на закупівлю 200 000 тонн кукурудзи.

У Малаві оголосили надзвичайний стан: 22% населення країни загрожує голод - Bloomberg

Президент Малаві оголосив надзвичайний стан через те, що понад п'ята частина населення країни стикнулась з проблемою продовольчої безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними звіту, опублікованого Комітетом з оцінки вразливості Малаві, на початку цього місяця продовольча нестабільність посилилася через сукупний вплив тривалої посухи та високих цін на сировинні товари. Щонайменше 4 мільйони людей, що становить близько 22% населення, стикаються з ризиком голоду - країні потрібно щонайменше 200 000 тонн кукурудзи, щоб прогодувати їх.

Водночас Малаві отримала від Світового банку грант у розмірі 45 мільйонів доларів на забезпечення продовольчої безпеки для закупівлі зерна в Замбії, повідомив міністр фінансів Джозеф Мванамвеха. Зазначається, що минулого тижня обидві країни підписали угоду про закупівлю Малаві кукурудзи за ціною 355 доларів за тонну.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що уряд Перу оголосив надзвичайний стан у столиці Лімі та прилеглому регіоні Кальяо строком на 30 днів.

Євген Устименко

