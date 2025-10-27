В Малави объявили чрезвычайное положение: 22% населения страны угрожает голод - Bloomberg
Киев • УНН
Президент Малави объявил чрезвычайное положение из-за продовольственной опасности для более чем пятой части населения. Страна получила грант от Всемирного банка на закупку 200 000 тонн кукурузы.
Президент Малави объявил чрезвычайное положение из-за того, что более пятой части населения страны столкнулась с проблемой продовольственной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным отчета, опубликованного Комитетом по оценке уязвимости Малави, в начале этого месяца продовольственная нестабильность усилилась из-за совокупного влияния длительной засухи и высоких цен на сырьевые товары. По меньшей мере 4 миллиона человек, что составляет около 22% населения, сталкиваются с риском голода - стране нужно по меньшей мере 200 000 тонн кукурузы, чтобы прокормить их.
В то же время Малави получила от Всемирного банка грант в размере 45 миллионов долларов на обеспечение продовольственной безопасности для закупки зерна в Замбии, сообщил министр финансов Джозеф Мванамвеха. Отмечается, что на прошлой неделе обе страны подписали соглашение о закупке Малави кукурузы по цене 355 долларов за тонну.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что правительство Перу объявило чрезвычайное положение в столице Лиме и прилегающем регионе Кальяо сроком на 30 дней.