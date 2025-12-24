"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина
Киев • УНН
ВСУ восстановили контроль над большей частью Купянска, вытеснив оккупантов на северо-восточные окраины. Российские Z-каналы сообщают о критическом состоянии своих подразделений, а ЦПД подтвердил успех ВСУ.
Вооруженные силы Украины восстановили контроль над большей частью Купянска и вытеснили оккупационные войска на северо-восточные окраины. Российские Z-каналы сообщают о критическом состоянии остатков своих подразделений на этом направлении. В ЦПД коротко прокомментировали ситуацию: "Купянск. Русские умерли". Об этом пишет УНН.
Подробности
Связанный с минобороны РФ ресурс "Рыбарь" признал, что ситуация стала "хуже критической". Утрачена значительная часть плацдарма на западном берегу реки Оскол, включая села Киндрашовка, Радьковка и Московка. Блогер объясняет поражение системным предоставлением ложной информации высшему руководству РФ.
Систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх уже привели к озвучиванию ложной информации на уровне выше некуда. Из-за неверных докладов о ситуации наверх, резервы, которые "не понадобились" для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки
Реакция украинской стороны и Z-сообщества
Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко лаконично подтвердил успех ВСУ в своем телеграм-канале: "Купянск. Русские умерли."
В то же время российские пропагандисты жалуются на абсурдность ситуации, когда официальные лица заявляли о контроле над городом, которого не было в реальности.
Канал "военный осведомитель" отмечает: "Видимо, унылый антикриз про "фейкового Зеленского" с "фейковым видео" у стелы на въезде в Купянск и собственные постановочные видео контроля над городом не помогли... Зато медали все получили".
Политический контекст поражения
Потеря Купянска ставит в неловкое положение высшее руководство РФ. 20 ноября начальник генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался о захвате города, а впоследствии это подтвердил Владимир Путин.
Во время "прямой линии" диктатор назвал видео президента Зеленского у Купянской стелы "фейком" и настаивал, что город под контролем России. Сейчас же российские подразделения сообщают, что из-за "официального взятия" города им даже прекратили выплаты за боевые действия.
