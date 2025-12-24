$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 8858 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 11056 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 9526 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 13935 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 21431 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 15499 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17748 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34358 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49872 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68570 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина

Киев • УНН

 • 6 просмотра

ВСУ восстановили контроль над большей частью Купянска, вытеснив оккупантов на северо-восточные окраины. Российские Z-каналы сообщают о критическом состоянии своих подразделений, а ЦПД подтвердил успех ВСУ.

"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина

Вооруженные силы Украины восстановили контроль над большей частью Купянска и вытеснили оккупационные войска на северо-восточные окраины. Российские Z-каналы сообщают о критическом состоянии остатков своих подразделений на этом направлении. В ЦПД коротко прокомментировали ситуацию: "Купянск. Русские умерли". Об этом пишет УНН.

Подробности

Связанный с минобороны РФ ресурс "Рыбарь" признал, что ситуация стала "хуже критической". Утрачена значительная часть плацдарма на западном берегу реки Оскол, включая села Киндрашовка, Радьковка и Московка. Блогер объясняет поражение системным предоставлением ложной информации высшему руководству РФ.

российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД17.12.25, 15:11 • 3265 просмотров

Систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх уже привели к озвучиванию ложной информации на уровне выше некуда. Из-за неверных докладов о ситуации наверх, резервы, которые "не понадобились" для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки 

– пишет россиянин.

Реакция украинской стороны и Z-сообщества

Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко лаконично подтвердил успех ВСУ в своем телеграм-канале: "Купянск. Русские умерли."

В то же время российские пропагандисты жалуются на абсурдность ситуации, когда официальные лица заявляли о контроле над городом, которого не было в реальности. 

Канал "военный осведомитель" отмечает: "Видимо, унылый антикриз про "фейкового Зеленского" с "фейковым видео" у стелы на въезде в Купянск и собственные постановочные видео контроля над городом не помогли... Зато медали все получили".

Политический контекст поражения

Потеря Купянска ставит в неловкое положение высшее руководство РФ. 20 ноября начальник генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался о захвате города, а впоследствии это подтвердил Владимир Путин. 

Во время "прямой линии" диктатор назвал видео президента Зеленского у Купянской стелы "фейком" и настаивал, что город под контролем России. Сейчас же российские подразделения сообщают, что из-за "официального взятия" города им даже прекратили выплаты за боевые действия.

АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города15.12.25, 22:52 • 9877 просмотров

Степан Гафтко

