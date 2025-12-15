АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города
Киев • УНН
Украинские войска почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Более 30 военнослужащих РФ заблокированы в центральной городской больнице, еще несколько групп – в подвалах жилых домов.
Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск, заблокировав остатки российских военных в городских зданиях. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на информацию от своих агентов, находящихся в штабе 68-й мотострелковой дивизии вс рф, пишет УНН.
Подробности
АТЕШ информирует, что более 30 военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска. Кроме того, еще несколько групп оккупантов забаррикадировались в подвалах жилых зданий неподалеку от больницы, потеряв возможность выхода.
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску15.12.25, 19:53 • 4248 просмотров
Наши агенты сообщают, что город почти полностью освобожден Силами обороны Украины, и массовое окружение стало неожиданностью для оккупантов. Бои продолжаются на окраинах города
Агенты партизанского движения, пользуясь своим положением в штабе дивизии, продолжают передавать информацию о планах российского командования и осуществлять саботаж военных приказов, чтобы сорвать возможности армии РФ к наступлению.
В Купянске заблокировано до 200 российских военных – ВСУ15.12.25, 15:40 • 2138 просмотров