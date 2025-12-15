В Купянске заблокировано до 200 российских военных – ВСУ

По данным украинского командования, в настоящее время в городе Купянск Харьковской области фактически заблокировано до 200 российских военных. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет УНН.

Подробности

По его словам, разведчики, анализируя радиоперехваты, идентифицировали около 40 активных позывных. Это дает основания предполагать присутствие в городе до 200 военных подразделений РФ.

Трегубов отметил, что украинские силы проводят операции по деоккупации и постепенному вытеснению заблокированного врага из Купянска.

Напомним

Ранее Силы обороны уже сообщали о блокировании российских сил в Купянске, в котором продолжались уличные бои.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.

Позже бойцы ВСУ ликвидировали необычный, но ключевой путь снабжения и передвижения российских войск вблизи Купянска на Харьковщине – трубопровод, через который оккупанты тайно пробирались к северным окраинам города.