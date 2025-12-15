$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
13:38 • 408 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 5662 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 11942 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 15048 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 16768 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 18687 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 17829 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18635 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24451 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33208 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
В Купянске заблокировано до 200 российских военных – ВСУ

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Трегубов заявил, что до 200 российских военных заблокированы в Купянске. Украинские силы проводят операции по деоккупации и постепенному вытеснению врага.

В Купянске заблокировано до 200 российских военных – ВСУ

По данным украинского командования, в настоящее время в городе Купянск Харьковской области фактически заблокировано до 200 российских военных. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет УНН.

Подробности

По его словам, разведчики, анализируя радиоперехваты, идентифицировали около 40 активных позывных. Это дает основания предполагать присутствие в городе до 200 военных подразделений РФ.

Трегубов отметил, что украинские силы проводят операции по деоккупации и постепенному вытеснению заблокированного врага из Купянска.

Напомним

Ранее Силы обороны уже сообщали о блокировании российских сил в Купянске, в котором продолжались уличные бои. 

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.

Позже бойцы ВСУ ликвидировали необычный, но ключевой путь снабжения и передвижения российских войск вблизи Купянска на Харьковщине – трубопровод, через который оккупанты тайно пробирались к северным окраинам города. 

Степан Гафтко

Столкновения
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский