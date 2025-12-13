У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський

$42.270.00
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 4722 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 6052 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 8164 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 9278 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 9372 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 11732 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 13381 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12079 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12558 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 20407 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 11800 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 13516 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"13 грудня, 09:11 • 9852 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 10013 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 1796 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 10018 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 20412 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 32455 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 54813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Миколаївська область
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 4258 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 4776 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 13523 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 51324 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 33004 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Tesla Model Y

У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повернення 16 кв. км у північній частині Покровська. На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках втрат території не допущено.

У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський

У самому Покровську за кілька тижнів змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16  кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується 

- повідомив Сирський.

За його словами, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено. 

В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський13.12.25, 16:45 • 1790 переглядiв

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав позиції українських військових, які обороняють Покровськ та Мирноград на Донеччині. Обстановка залишається складною, російська армія перекидає резерви для наступу на ці міста.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Збройні сили України
Олександр Сирський