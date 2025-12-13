У Покровську за кілька тижнів повернули під контроль близько 16 кв. км - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повернення 16 кв. км у північній частині Покровська. На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках втрат території не допущено.
У самому Покровську за кілька тижнів змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується
За його словами, на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.
В Україні до кінця року мають завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ - Сирський13.12.25, 16:45 • 1790 переглядiв
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав позиції українських військових, які обороняють Покровськ та Мирноград на Донеччині. Обстановка залишається складною, російська армія перекидає резерви для наступу на ці міста.