Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico

2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів. 2 січня, 20:13
Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії. 2 січня, 20:38
У Німеччині пропонують повертати придатних до служби українців на батьківщину. 2 січня, 20:47
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування. 2 січня, 21:59
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД. 01:34
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex. 2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради. 1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки. 1 січня, 11:39
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь. Ексклюзив. 31 грудня, 20:23
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 200155 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році. 31 грудня, 16:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Польща
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото. 1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року. 1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати. 1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році. 31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя. 31 грудня, 15:46
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico

Київ • УНН

 Київ • УНН

володимир путін залишається непохитним у своїх максималістських вимогах, незважаючи на західні санкції та удари українських безпілотників. Його впертість розчарувала Трампа, який вважав, що угода можлива.

Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico

Незважаючи на всі розмови про те, що західні санкції руйнують російську економіку та примушують кремль до капітуляції, володимир путін залишається непохитним. Про це пише Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що незалежно від різанини на передовій чи черг росіян за газом через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, путін залишається "наполегливим у виконанні своїх максималістських вимог". Тим часом існують внутрішньополітичні обмеження щодо того, на що може погодитися український Президент Володимир Зеленський, не викликаючи негативної реакції громадськості.

Тим не менш, (президент США Дональд) Трамп часто схильний думати, що угода можлива. Після саміту з путіним на Алясці Трамп ... пояснював французькому президенту Емманюелю Макрону, що, на його думку, путін насправді хоче "укласти угоду для мене". "Я думаю, що він хоче укласти угоду зі мною. Ви розумієте це? Як би божевільно це не звучало"

– сказав тоді Трамп.

Видання вказує, що впертість російського лідера розчарувала Трампа, і він час від часу розмірковував про те, чи не грають з ним.

російський лідер уміло обирає моменти для контактів, включно з двогодинною телефонною розмовою, коли кремль заговорив про можливий саміт одночасно з допущенням Трампом варіанту передачі Україні крилатих ракет Tomahawk

- пишуть автори.

Вони додають, що, можливо, продовження війни вигідне для путіна - це ще більше напружує європейські країни, які відчувають фінансову нестачу, підриває єдність трансатлантичного союзу і відвертає Захід від інших глобальних викликів.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру".

Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування. 02.01.26, 06:31

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський