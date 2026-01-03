Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico

Незважаючи на всі розмови про те, що західні санкції руйнують російську економіку та примушують кремль до капітуляції, володимир путін залишається непохитним. Про це пише Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що незалежно від різанини на передовій чи черг росіян за газом через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, путін залишається "наполегливим у виконанні своїх максималістських вимог". Тим часом існують внутрішньополітичні обмеження щодо того, на що може погодитися український Президент Володимир Зеленський, не викликаючи негативної реакції громадськості.

Тим не менш, (президент США Дональд) Трамп часто схильний думати, що угода можлива. Після саміту з путіним на Алясці Трамп ... пояснював французькому президенту Емманюелю Макрону, що, на його думку, путін насправді хоче "укласти угоду для мене". "Я думаю, що він хоче укласти угоду зі мною. Ви розумієте це? Як би божевільно це не звучало" – сказав тоді Трамп.

Видання вказує, що впертість російського лідера розчарувала Трампа, і він час від часу розмірковував про те, чи не грають з ним.

російський лідер уміло обирає моменти для контактів, включно з двогодинною телефонною розмовою, коли кремль заговорив про можливий саміт одночасно з допущенням Трампом варіанту передачі Україні крилатих ракет Tomahawk - пишуть автори.

Вони додають, що, можливо, продовження війни вигідне для путіна - це ще більше напружує європейські країни, які відчувають фінансову нестачу, підриває єдність трансатлантичного союзу і відвертає Захід від інших глобальних викликів.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру".

