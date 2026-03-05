Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову

$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 6940 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 25266 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 55937 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 64534 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 70043 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 40188 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37702 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60483 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82634 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70083 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE5 березня, 00:40 • 5988 перегляди
Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла5 березня, 00:58 • 12605 перегляди
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів5 березня, 01:40 • 7922 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 9096 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 52968 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 3390 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 40054 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 64534 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 70044 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 52167 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Музикант
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 22222 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 38442 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 42464 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 49532 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 53246 перегляди
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий зустрітися із Зеленським після переговорів з Урсулою фон дер Ляєн. Він вимагає від України дозволити інспекцію та відновити транзит російської нафти.

Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав умову зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Фіцо в соцмережі "Х".

Деталі

За словами Фіцо, він зацікавлений в зустрічі з Зеленським, однак перед цим треба провести переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він додав, що Словаччина і Єврокомісія мають "тиснути на Зеленського", щоб Україна дозволила інспекцію на місці і відновила транзит російської нафти.

Він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн

- заявив Фіцо.

Також словацький премʼєр-міністр заявив: поки Братислава не узгодить позицію з Єврокомісією і з Угорщиною, зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським не має жодного сенсу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відсутність пошкоджень на нафтопроводі "Дружба" та звинуватив Президента України Володимира Зеленського у шантажі.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна