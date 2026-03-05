Зустріч Фіцо і Зеленського - прем'єр-міністр Словаччини озвучив умову
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий зустрітися із Зеленським після переговорів з Урсулою фон дер Ляєн. Він вимагає від України дозволити інспекцію та відновити транзит російської нафти.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав умову зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Фіцо в соцмережі "Х".
Деталі
За словами Фіцо, він зацікавлений в зустрічі з Зеленським, однак перед цим треба провести переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Він додав, що Словаччина і Єврокомісія мають "тиснути на Зеленського", щоб Україна дозволила інспекцію на місці і відновила транзит російської нафти.
Він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн
Також словацький премʼєр-міністр заявив: поки Братислава не узгодить позицію з Єврокомісією і з Угорщиною, зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським не має жодного сенсу.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відсутність пошкоджень на нафтопроводі "Дружба" та звинуватив Президента України Володимира Зеленського у шантажі.