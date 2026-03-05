$43.450.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 146 перегляди

На Кубі стався масштабний блекаут через вихід з ладу найбільшої ТЕС, залишивши Гавану та більшу частину країни без електроенергії. Відновлення може зайняти до 72 годин через застарілу мережу та брак запчастин.

Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла

На Кубі сталося чергове критичне відключення національної електроенергетичної системи, яке охопило територію від західної провінції Пінар-дель-Ріо до центральних регіонів країни. Державна компанія Unión Eléctrica повідомила, що причиною блекауту став раптовий вихід із ладу найбільшої теплоелектростанції імені Антоніо Гітераса. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вихід із ладу станції Антоніо Гітераса, яка розташована поблизу міста Матансас, спровокував ланцюгову реакцію в застарілій електромережі країни. Фахівці зазначають, що на відновлення роботи об’єкта може знадобитися до 72 годин, оскільки система перебуває в аварійному стані через брак запчастин та хронічне недофінансування.

Кубинська влада офіційно звинувачує в енергетичному колапсі багаторічні санкції США, які не дозволяють модернізувати генеруючі потужності та закуповувати необхідні обсяги мазуту для роботи ТЕС.

Вплив американського тиску на паливне забезпечення острова

Ситуація стала критичною після введення Вашингтоном додаткових тарифів та санкцій проти будь-яких компаній і країн, що продовжують постачати нафту на Кубу.

Танкер із російським паливом зупинився на шляху до Куби27.02.26, 00:12 • 7122 перегляди

Жителі Гавани, які вже звикли до щоденних планових відключень тривалістю до 20 годин, сприйняли нинішній масовий блекаут без протестів, покладаючись на власні генератори та сонячні панелі.

Проте інженери та фахівці галузі застерігають, що такий стан речей не може вважатися нормою і свідчить про глибоку системну деградацію. Через дефіцит електроенергії в країні зупинено роботу багатьох шкіл, обмежено рух громадського транспорту та порушено водопостачання в житлових кварталах, що ставить острів на межу гуманітарної катастрофи.

Трамп припустив можливість здійснення "дружнього поглинання" Куби на тлі глибокої кризи в країні27.02.26, 21:02 • 6699 переглядiв

Степан Гафтко

