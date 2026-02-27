Танкер із російським паливом зупинився на шляху до Куби
Танкер "Морський кінь" з російським дизельним паливом для Куби зупинився в Північній Атлантиці. Ця затримка загрожує поглибленням дефіциту пального на острові, де вже спостерігається катастрофічна ситуація з електропостачанням.
Судно "Морський кінь", яке перевозило російське дизельне паливо для потреб кубинської енергетики, припинило рух до пункту призначення та наразі дрейфує в акваторії Північної Атлантики. Раптова зміна маршруту нафтового танкера загрожує поглибленням дефіциту пального на карибському острові, де ситуація з електропостачанням уже досягла катастрофічних масштабів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними аналітичної компанії Kpler Ltd., судно транспортує близько 200 000 барелів російського палива, який було перевантажено з іншого танкера поблизу Кіпру.
Моніторингові сервіси відстеження суден зафіксували зупинку рейсу в середу, проте офіційних причин зміни курсу наразі не повідомляється. Враховуючи складну логістику російського експорту в умовах міжнародних санкцій, будь-яка затримка такого обсягу палива є критичною для країн, що залежать від прямих енергетичних дотацій москви.
Наслідки для енергосистеми та населення Куби
Брак імпортного пального вже призвів до того, що доступна електроенергія в країні різко скоротилася з початку 2026 року, паралізувавши роботу громадського транспорту та промислових об’єктів.
Супутникові знімки фіксують зниження рівня нічного освітлення на острові на 50%, що свідчить про тривалі та масштабні відключення світла в житлових кварталах.
Відсутність палива для електростанцій ставить під загрозу функціонування базової інфраструктури, змушуючи місцеве населення стикатися з найважчою енергетичною кризою за останні десятиліття.
