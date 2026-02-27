$43.240.02
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
16:20 • 12794 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 15568 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 16412 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
26 лютого, 13:53 • 27952 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 17677 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
26 лютого, 11:34 • 82494 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 43792 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51352 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 64188 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 13:53 • 27952 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 23449 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 11:34 • 82494 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 17:40 • 70339 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 75000 перегляди
Танкер із російським паливом зупинився на шляху до Куби

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Танкер "Морський кінь" з російським дизельним паливом для Куби зупинився в Північній Атлантиці. Ця затримка загрожує поглибленням дефіциту пального на острові, де вже спостерігається катастрофічна ситуація з електропостачанням.

Танкер із російським паливом зупинився на шляху до Куби

Судно "Морський кінь", яке перевозило російське дизельне паливо для потреб кубинської енергетики, припинило рух до пункту призначення та наразі дрейфує в акваторії Північної Атлантики. Раптова зміна маршруту нафтового танкера загрожує поглибленням дефіциту пального на карибському острові, де ситуація з електропостачанням уже досягла катастрофічних масштабів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналітичної компанії Kpler Ltd., судно транспортує близько 200 000 барелів російського палива, який було перевантажено з іншого танкера поблизу Кіпру.

Моніторингові сервіси відстеження суден зафіксували зупинку рейсу в середу, проте офіційних причин зміни курсу наразі не повідомляється. Враховуючи складну логістику російського експорту в умовах міжнародних санкцій, будь-яка затримка такого обсягу палива є критичною для країн, що залежать від прямих енергетичних дотацій москви.

Наслідки для енергосистеми та населення Куби

Брак імпортного пального вже призвів до того, що доступна електроенергія в країні різко скоротилася з початку 2026 року, паралізувавши роботу громадського транспорту та промислових об’єктів.

російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21.02.26, 06:14 • 12919 переглядiв

Супутникові знімки фіксують зниження рівня нічного освітлення на острові на 50%, що свідчить про тривалі та масштабні відключення світла в житлових кварталах.

Відсутність палива для електростанцій ставить під загрозу функціонування базової інфраструктури, змушуючи місцеве населення стикатися з найважчою енергетичною кризою за останні десятиліття.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37 • 51745 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Куба
Bloomberg
Кіпр