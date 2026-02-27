Танкер с российским топливом остановился на пути к Кубе

Судно "Морской конек", перевозившее российское дизельное топливо для нужд кубинской энергетики, прекратило движение к пункту назначения и сейчас дрейфует в акватории Северной Атлантики. Внезапное изменение маршрута нефтяного танкера грозит углублением дефицита топлива на карибском острове, где ситуация с электроснабжением уже достигла катастрофических масштабов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической компании Kpler Ltd., судно транспортирует около 200 000 баррелей российского топлива, которое было перегружено с другого танкера вблизи Кипра.

Мониторинговые сервисы отслеживания судов зафиксировали остановку рейса в среду, однако официальных причин изменения курса пока не сообщается. Учитывая сложную логистику российского экспорта в условиях международных санкций, любая задержка такого объема топлива является критической для стран, зависящих от прямых энергетических дотаций москвы.

Последствия для энергосистемы и населения Кубы

Нехватка импортного топлива уже привела к тому, что доступная электроэнергия в стране резко сократилась с начала 2026 года, парализовав работу общественного транспорта и промышленных объектов.

российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове

Спутниковые снимки фиксируют снижение уровня ночного освещения на острове на 50%, что свидетельствует о длительных и масштабных отключениях света в жилых кварталах.

Отсутствие топлива для электростанций ставит под угрозу функционирование базовой инфраструктуры, вынуждая местное население сталкиваться с самым тяжелым энергетическим кризисом за последние десятилетия.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США