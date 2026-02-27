$43.240.02
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 12773 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 15552 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 16393 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 27932 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17674 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 82481 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 43787 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51349 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 64186 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Танкер с российским топливом остановился на пути к Кубе

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Танкер "Морской конек" с российским дизельным топливом для Кубы остановился в Северной Атлантике. Эта задержка грозит углублением дефицита горючего на острове, где уже наблюдается катастрофическая ситуация с электроснабжением.

Танкер с российским топливом остановился на пути к Кубе

Судно "Морской конек", перевозившее российское дизельное топливо для нужд кубинской энергетики, прекратило движение к пункту назначения и сейчас дрейфует в акватории Северной Атлантики. Внезапное изменение маршрута нефтяного танкера грозит углублением дефицита топлива на карибском острове, где ситуация с электроснабжением уже достигла катастрофических масштабов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитической компании Kpler Ltd., судно транспортирует около 200 000 баррелей российского топлива, которое было перегружено с другого танкера вблизи Кипра.

Мониторинговые сервисы отслеживания судов зафиксировали остановку рейса в среду, однако официальных причин изменения курса пока не сообщается. Учитывая сложную логистику российского экспорта в условиях международных санкций, любая задержка такого объема топлива является критической для стран, зависящих от прямых энергетических дотаций москвы.

Последствия для энергосистемы и населения Кубы

Нехватка импортного топлива уже привела к тому, что доступная электроэнергия в стране резко сократилась с начала 2026 года, парализовав работу общественного транспорта и промышленных объектов.

российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21.02.26, 06:14 • 12919 просмотров

Спутниковые снимки фиксируют снижение уровня ночного освещения на острове на 50%, что свидетельствует о длительных и масштабных отключениях света в жилых кварталах.

Отсутствие топлива для электростанций ставит под угрозу функционирование базовой инфраструктуры, вынуждая местное население сталкиваться с самым тяжелым энергетическим кризисом за последние десятилетия.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 51745 просмотров

Степан Гафтко

