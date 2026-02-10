$43.050.09
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Куба впервые за десятилетие осталась без импорта нефти из-за прекращения поставок Мексикой и усиления блокады США. Это вызвало критический дефицит топлива и гуманитарный кризис на острове.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США

Решение Мексики прекратить поставки энергоносителей на Кубу вызвало критический дефицит топлива на острове, который впервые за десятилетия зафиксировал нулевой уровень импорта нефти. Экономика страны оказалась под колоссальным давлением из-за угроз Вашингтона ввести тарифы против государств-поставщиков и морскую блокаду, перекрывшую пути для "теневого флота". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мексика, которая долгое время была главным донором топлива для Гаваны, официально прекратила отгрузки под угрозой экономических санкций со стороны администрации Дональда Трампа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что поставки "приостановлены", несмотря на ее несогласие с таким шагом из-за гуманитарных последствий для кубинских больниц и школ. Ситуация ухудшилась после ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что фактически остановило поток нефти от самого верного союзника острова.

Куба сталкивается с нехваткой авиатоплива на фоне давления США: сообщает авиакомпаниям о невозможности дозаправки09.02.26, 09:06 • 4866 просмотров

По данным Bloomberg и Kpler Ltd, импорт нефти на Кубу достиг нуля в январе 2026 года, что является первым подобным случаем с 2015 года. Усиление контроля США за судами "темного флота", которые ранее перевозили санкционную нефть из России и Венесуэлы, сделало доставку ресурсов практически невозможной. Военно-морская блокада и захват ключевых танкеров, таких как судно Skipper в декабре, лишили Гавану запасов, рассчитанных на несколько месяцев.

Гуманитарный кризис и дефицит энергоресурсов

Отсутствие импорта спровоцировало масштабный коллапс инфраструктуры: на заправках Гаваны образуются многочасовые очереди, а авиакомпании получили предупреждение о невозможности заправки на острове в течение месяца.

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове09.02.26, 22:30 • 2040 просмотров

Это неправильно. У них нет топлива для больниц или школ. Люди страдают

- заявила Клаудия Шейнбаум, подчеркивая тяжелое положение гражданского населения.

Из-за нехватки бензина уже начали закрываться крупные пляжные курорты, что наносит удар по туристической отрасли страны.

Сейчас Куба сталкивается с нехваткой газа для приготовления пищи, питьевой воды и стабильного электроснабжения. Спрос на бензин, составляющий около 8200 баррелей в день, удовлетворяется лишь частично, а точные объемы внутренних резервов правительство держит в секрете.

Мексика отправила на Кубу два корабля с гуманитарной помощью и продуктами09.02.26, 05:48 • 4756 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Куба
Bloomberg L.P.
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты