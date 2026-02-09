$43.050.09
8 февраля, 19:59 • 12546 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 28144 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 31393 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 31335 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 31444 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 24726 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 16809 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12945 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 25140 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39766 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Куба сталкивается с нехваткой авиатоплива на фоне давления США: сообщает авиакомпаниям о невозможности дозаправки

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Куба готовится к нехватке авиационного топлива, что повлияет на международные рейсы, в то время как Никарагуа закрыла границы для кубинских мигрантов. Эти события происходят на фоне давления США и экономического кризиса на острове.

Куба сталкивается с нехваткой авиатоплива на фоне давления США: сообщает авиакомпаниям о невозможности дозаправки

Куба рискует потерять жизненно важное авиасообщение на фоне подготовки к нехватке авиационного топлива, в то время как страна-союзник перекрыла важный канал для движения мигрантов на фоне растущего давления со стороны США, направленного на свержение режима в Гаване, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Коммунистическое правительство предупредило международные авиакомпании, что они больше не смогут дозаправляться в главном аэропорту Гаваны в течение следующего месяца после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на любую страну, которая поставляет нефть Кубе.

Авиационное топливо A-1 не будет доступно в международном аэропорту имени Хосе Марти со вторника по 11 марта, сообщило Федеральное управление гражданской авиации в воскресенье.

Тем временем Никарагуа изменила свои иммиграционные правила, чтобы запретить въезд кубинских граждан в эту центральноамериканскую страну без визы. Почти каждый пятый житель Кубы покинул остров за последнее десятилетие на фоне усугубляющегося экономического кризиса.

Никарагуа отменяет безвизовый режим для кубинцев, закрывая миграционный путь в США

Куба обслуживается авиакомпаниями США, Канады, Европы и Латинской Америки. В предыдущие периоды экономических трудностей, в том числе после распада Советского Союза в 1990-х годах, авиакомпании изменяли расписания, чтобы сделать возможной дозаправку в Мексике или Доминиканской Республике.

Помимо туристов, которые являются критически важным источником твердой валюты для кубинского правительства, путешественники часто доставляют на остров, испытывающий нехватку средств, крайне необходимые товары. Продукты питания, лекарства и товары народного потребления часто импортируются с помощью так называемых курьеров, которые загружают багаж для доставки коммерческими рейсами.

В начале января Вашингтон фактически прекратил поставки топлива на Кубу от ее главного союзника Венесуэлы, когда вывез социалистического лидера Николаса Мадуро в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркотерроризме.

Правительство Гаваны заявило на прошлой неделе, что открыто для переговоров с США, но настаивает на том, что его однопартийная система правления не подлежит обсуждению. В пятницу вечером оно представило меры на случай кризиса, которые включали сокращение маршрутов общественного транспорта, сокращение рабочей недели с понедельника по четверг и перевод некоторых университетских занятий в онлайн-формат.

Власти также начали закрывать курорты в важнейшей для страны туристической отрасли, сосредоточив посетителей в меньшем количестве отелей, надеясь получить как можно больше внешних доходов в высокий сезон.

Государство также намерено ускорить планы перехода на более широкое использование солнечной энергии. За год национальная электросеть Кубы пережила полдюжины полных коллапсов по мере ухудшения ситуации на острове.

В воскресенье Мексика направила на остров два корабля ВМС с более чем 800 тоннами гуманитарной помощи, включая продукты питания и средства личной гигиены.

Мексика отправила на Кубу два корабля с гуманитарной помощью и продуктами

Юлия Шрамко

