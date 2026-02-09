Куба сталкивается с нехваткой авиатоплива на фоне давления США: сообщает авиакомпаниям о невозможности дозаправки

Куба рискует потерять жизненно важное авиасообщение на фоне подготовки к нехватке авиационного топлива, в то время как страна-союзник перекрыла важный канал для движения мигрантов на фоне растущего давления со стороны США, направленного на свержение режима в Гаване, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Коммунистическое правительство предупредило международные авиакомпании, что они больше не смогут дозаправляться в главном аэропорту Гаваны в течение следующего месяца после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на любую страну, которая поставляет нефть Кубе.

Авиационное топливо A-1 не будет доступно в международном аэропорту имени Хосе Марти со вторника по 11 марта, сообщило Федеральное управление гражданской авиации в воскресенье.

Тем временем Никарагуа изменила свои иммиграционные правила, чтобы запретить въезд кубинских граждан в эту центральноамериканскую страну без визы. Почти каждый пятый житель Кубы покинул остров за последнее десятилетие на фоне усугубляющегося экономического кризиса.

Куба обслуживается авиакомпаниями США, Канады, Европы и Латинской Америки. В предыдущие периоды экономических трудностей, в том числе после распада Советского Союза в 1990-х годах, авиакомпании изменяли расписания, чтобы сделать возможной дозаправку в Мексике или Доминиканской Республике.

Помимо туристов, которые являются критически важным источником твердой валюты для кубинского правительства, путешественники часто доставляют на остров, испытывающий нехватку средств, крайне необходимые товары. Продукты питания, лекарства и товары народного потребления часто импортируются с помощью так называемых курьеров, которые загружают багаж для доставки коммерческими рейсами.

В начале января Вашингтон фактически прекратил поставки топлива на Кубу от ее главного союзника Венесуэлы, когда вывез социалистического лидера Николаса Мадуро в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркотерроризме.

Правительство Гаваны заявило на прошлой неделе, что открыто для переговоров с США, но настаивает на том, что его однопартийная система правления не подлежит обсуждению. В пятницу вечером оно представило меры на случай кризиса, которые включали сокращение маршрутов общественного транспорта, сокращение рабочей недели с понедельника по четверг и перевод некоторых университетских занятий в онлайн-формат.

Власти также начали закрывать курорты в важнейшей для страны туристической отрасли, сосредоточив посетителей в меньшем количестве отелей, надеясь получить как можно больше внешних доходов в высокий сезон.

Государство также намерено ускорить планы перехода на более широкое использование солнечной энергии. За год национальная электросеть Кубы пережила полдюжины полных коллапсов по мере ухудшения ситуации на острове.

В воскресенье Мексика направила на остров два корабля ВМС с более чем 800 тоннами гуманитарной помощи, включая продукты питания и средства личной гигиены.

