8 февраля, 19:59 • 8276 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 19498 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 23270 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 24182 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 25315 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 21810 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15124 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12421 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24658 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38828 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Махмуд Аббас
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Никарагуа отменяет безвизовый режим для кубинцев, закрывая миграционный путь в США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Никарагуа отменила безвизовый въезд для кубинцев 8 февраля, что затрудняет нелегальную миграцию в США. Это решение принято под давлением администрации Трампа для обуздания миграционных потоков.

Никарагуа отменяет безвизовый режим для кубинцев, закрывая миграционный путь в США

Правительство Никарагуа 8 февраля официально отменило безвизовый режим для граждан Кубы, что фактически ликвидировало один из самых популярных путей нелегальной миграции в Соединенные Штаты. Это решение было принято на фоне колоссального дипломатического и экономического давления со стороны администрации Дональда Трампа на страны Латинской Америки с целью обуздания миграционных потоков в западном полушарии. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В последние годы Никарагуа служила стратегическим узлом для кубинцев, пытавшихся добраться до США. Схема была отработанной: мигранты прилетали в Манагуа, где их встречали контрабандисты, после чего через территорию Центральной Америки и Мексики они направлялись к сухопутной американской границе.

Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США03.02.26, 04:20 • 4975 просмотров

Приостановка действия визового исключения, которую подтвердили официальные лица в Манагуа для Associated Press, делает этот маршрут практически невозможным для большинства жителей острова.

Эксперты отмечают, что ранее президент Даниэль Ортега использовал открытые границы для кубинцев и гаитян как своеобразное "демографическое оружие" против Вашингтона. Однако ситуация изменилась после недавних угроз Белого дома ввести жесткие тарифы на страны, которые способствуют миграции или поддерживают энергетическую стабильность Кубы.

В США суд отменил решение о прекращении легального статуса 60 000 иммигрантов01.01.26, 09:16 • 10215 просмотров

Это шаг, который полностью соответствует новому видению безопасности в регионе, которое диктует Вашингтон

– комментируют ситуацию международные обозреватели.

Углубление кризиса в отношениях: США обвиняют Кубу во вмешательстве в работу дипломата в Гаване02.02.26, 03:48 • 5579 просмотров

Степан Гафтко

