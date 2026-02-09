Никарагуа отменяет безвизовый режим для кубинцев, закрывая миграционный путь в США

Правительство Никарагуа 8 февраля официально отменило безвизовый режим для граждан Кубы, что фактически ликвидировало один из самых популярных путей нелегальной миграции в Соединенные Штаты. Это решение было принято на фоне колоссального дипломатического и экономического давления со стороны администрации Дональда Трампа на страны Латинской Америки с целью обуздания миграционных потоков в западном полушарии. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В последние годы Никарагуа служила стратегическим узлом для кубинцев, пытавшихся добраться до США. Схема была отработанной: мигранты прилетали в Манагуа, где их встречали контрабандисты, после чего через территорию Центральной Америки и Мексики они направлялись к сухопутной американской границе.

Приостановка действия визового исключения, которую подтвердили официальные лица в Манагуа для Associated Press, делает этот маршрут практически невозможным для большинства жителей острова.

Эксперты отмечают, что ранее президент Даниэль Ортега использовал открытые границы для кубинцев и гаитян как своеобразное "демографическое оружие" против Вашингтона. Однако ситуация изменилась после недавних угроз Белого дома ввести жесткие тарифы на страны, которые способствуют миграции или поддерживают энергетическую стабильность Кубы.

Это шаг, который полностью соответствует новому видению безопасности в регионе, которое диктует Вашингтон – комментируют ситуацию международные обозреватели.

