Нікарагуа скасовує безвізовий режим для кубинців, закриваючи міграційний шлях до США

Уряд Нікарагуа 8 лютого офіційно скасував режим безвізового в’їзду для громадян Куби, що фактично ліквідувало один із найпопулярніших шляхів нелегальної міграції до Сполучених Штатів. Це рішення було ухвалене на тлі колосального дипломатичного та економічного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на країни Латинської Америки з метою приборкання міграційних потоків у західній півкулі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Протягом останніх років Нікарагуа слугувала стратегічним вузлом для кубинців, які намагалися дістатися США. Схема була відпрацьованою: мігранти прилітали до Манагуа, де їх зустрічали контрабандисти, після чого через територію Центральної Америки та Мексики вони прямували до сухопутного американського кордону.

Призупинення дії візового винятку, яке підтвердили офіційні особи в Манагуа для Associated Press, робить цей маршрут практично неможливим для більшості жителів острова.

Експерти зазначають, що раніше президент Даніель Ортега використовував відкриті кордони для кубинців та гаїтян як своєрідну "демографічну зброю" проти Вашингтона. Проте ситуація змінилася після нещодавніх погроз Білого дому запровадити жорсткі тарифи на країни, які сприяють міграції або підтримують енергетичну стабільність Куби.

Це крок, який повністю відповідає новому баченню безпеки в регіоні, яке диктує Вашингтон – коментують ситуацію міжнародні оглядачі.

