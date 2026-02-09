$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 8284 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 19509 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 23281 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 24191 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 25321 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 21812 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 15125 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12421 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24658 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38828 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Нікарагуа скасовує безвізовий режим для кубинців, закриваючи міграційний шлях до США

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Нікарагуа скасувала безвізовий в'їзд для кубинців 8 лютого, що ускладнює нелегальну міграцію до США. Це рішення прийнято під тиском адміністрації Трампа для приборкання міграційних потоків.

Нікарагуа скасовує безвізовий режим для кубинців, закриваючи міграційний шлях до США

Уряд Нікарагуа 8 лютого офіційно скасував режим безвізового в’їзду для громадян Куби, що фактично ліквідувало один із найпопулярніших шляхів нелегальної міграції до Сполучених Штатів. Це рішення було ухвалене на тлі колосального дипломатичного та економічного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на країни Латинської Америки з метою приборкання міграційних потоків у західній півкулі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Протягом останніх років Нікарагуа слугувала стратегічним вузлом для кубинців, які намагалися дістатися США. Схема була відпрацьованою: мігранти прилітали до Манагуа, де їх зустрічали контрабандисти, після чого через територію Центральної Америки та Мексики вони прямували до сухопутного американського кордону.

Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США03.02.26, 04:20 • 4975 переглядiв

Призупинення дії візового винятку, яке підтвердили офіційні особи в Манагуа для Associated Press, робить цей маршрут практично неможливим для більшості жителів острова.

Експерти зазначають, що раніше президент Даніель Ортега використовував відкриті кордони для кубинців та гаїтян як своєрідну "демографічну зброю" проти Вашингтона. Проте ситуація змінилася після нещодавніх погроз Білого дому запровадити жорсткі тарифи на країни, які сприяють міграції або підтримують енергетичну стабільність Куби.

У США суд скасував рішення про припинення легального статусу 60 000 іммігрантів01.01.26, 09:16 • 10215 переглядiв

Це крок, який повністю відповідає новому баченню безпеки в регіоні, яке диктує Вашингтон

– коментують ситуацію міжнародні оглядачі.

Поглиблення кризи у відносинах: США звинувачують Кубу у втручанні в роботу дипломата в Гавані02.02.26, 03:48 • 5579 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Куба
Мексика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки