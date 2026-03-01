"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія є ненадійним союзником та її вплив у світі падає через війну проти України. Він зазначив, що путін "втратив трьох своїх найближчих друзів" за рік.
Деталі
За словами його очільника, за трохи більше ніж рік путін "втратив трьох своїх найближчих друзів" і при цьому "не допоміг жодному з них". Тут Андрій Сибіга деталізував і згадав Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
Голова профільного міністерства наголосив, що ця динаміка, по-перше, підтверджує ненадійність рф як союзниці. По-друге, на тлі того, що росія застрягла у війні проти України, яку "ніколи не виграє і відмовляється припиняти", її глобальний вплив різко падає.
Міністр закордонних справ України також заявив, що "доміно повалених диктаторів має продовжуватися", а "падіння путіна одного дня неминуче". Він закликав спільно докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей день та забезпечити відповідальність за всі російські злочини, додавши, що справедливість неминуча.
Що відбувається в Ірані зараз
Кінець лютого 2026 року в Ірані пройшов під знаком двох паралельних подій: нової хвилі студентських протестів і різкої воєнної ескалації довкола країни.
Після відновлення навчання в низці університетів почалися студентські акції, які швидко поширювалися на нові кампуси. У повідомленнях йшлося про гасла проти влади та сутички з силовими структурами, зокрема з добровольчими формуваннями "Басідж", що пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Влада водночас публічно наголошувала на "червоних лініях", а також повідомлялося про дисциплінарні заходи щодо учасників (зокрема відсторонення) і про нагляд прокуратури за справами.
Наприкінці місяця фіксувалися виступи антиурядового характеру в різних провінціях під час 40-денних поминальних заходів, що традиційно стають точкою мобілізації після резонансних загибелей.
28 лютого міжнародні медіа повідомили про масштабні удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані та вибухи в кількох містах. На цьому тлі Reuters описував паніку, черги на заправках, спроби людей виїжджати з міст і тимчасове закриття навчальних закладів.
Нагадаємо
У ЗМІ з’явилися повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару.