"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія демонструє себе як ненадійний союзник навіть для режимів, які найбільше від неї залежать, а її вплив у світі падає через війну проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

За словами його очільника, за трохи більше ніж рік путін "втратив трьох своїх найближчих друзів" і при цьому "не допоміг жодному з них". Тут Андрій Сибіга деталізував і згадав Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.

Голова профільного міністерства наголосив, що ця динаміка, по-перше, підтверджує ненадійність рф як союзниці. По-друге, на тлі того, що росія застрягла у війні проти України, яку "ніколи не виграє і відмовляється припиняти", її глобальний вплив різко падає.

Міністр закордонних справ України також заявив, що "доміно повалених диктаторів має продовжуватися", а "падіння путіна одного дня неминуче". Він закликав спільно докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей день та забезпечити відповідальність за всі російські злочини, додавши, що справедливість неминуча.

Що відбувається в Ірані зараз

Кінець лютого 2026 року в Ірані пройшов під знаком двох паралельних подій: нової хвилі студентських протестів і різкої воєнної ескалації довкола країни.

Після відновлення навчання в низці університетів почалися студентські акції, які швидко поширювалися на нові кампуси. У повідомленнях йшлося про гасла проти влади та сутички з силовими структурами, зокрема з добровольчими формуваннями "Басідж", що пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Влада водночас публічно наголошувала на "червоних лініях", а також повідомлялося про дисциплінарні заходи щодо учасників (зокрема відсторонення) і про нагляд прокуратури за справами.

Наприкінці місяця фіксувалися виступи антиурядового характеру в різних провінціях під час 40-денних поминальних заходів, що традиційно стають точкою мобілізації після резонансних загибелей.

28 лютого міжнародні медіа повідомили про масштабні удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані та вибухи в кількох містах. На цьому тлі Reuters описував паніку, черги на заправках, спроби людей виїжджати з міст і тимчасове закриття навчальних закладів.

Нагадаємо

У ЗМІ з’явилися повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару.