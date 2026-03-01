"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 4194 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 19733 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 32070 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 46895 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 54827 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 62578 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47839 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50917 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52256 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58055 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.9м/с
58%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ФБР перевело контртерористичні підрозділи у стан підвищеної готовності через загрозу помсти з боку Ірану28 лютого, 23:00 • 10361 перегляди
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 8848 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 17733 перегляди
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року05:21 • 6926 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 11308 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 58026 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 62289 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 52490 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 56213 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 56986 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Масуд Пезешкіян
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 31255 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 30450 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 29438 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 29225 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 42897 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Brent
Дипломатка

"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія є ненадійним союзником та її вплив у світі падає через війну проти України. Він зазначив, що путін "втратив трьох своїх найближчих друзів" за рік.

"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росія демонструє себе як ненадійний союзник навіть для режимів, які найбільше від неї залежать, а її вплив у світі падає через війну проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

За словами його очільника, за трохи більше ніж рік путін "втратив трьох своїх найближчих друзів" і при цьому "не допоміг жодному з них". Тут Андрій Сибіга деталізував і згадав Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.

Голова профільного міністерства наголосив, що ця динаміка, по-перше, підтверджує ненадійність рф як союзниці. По-друге, на тлі того, що росія застрягла у війні проти України, яку "ніколи не виграє і відмовляється припиняти", її глобальний вплив різко падає.

Міністр закордонних справ України також заявив, що "доміно повалених диктаторів має продовжуватися", а "падіння путіна одного дня неминуче". Він закликав спільно докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей день та забезпечити відповідальність за всі російські злочини, додавши, що справедливість неминуча.

Що відбувається в Ірані зараз

Кінець лютого 2026 року в Ірані пройшов під знаком двох паралельних подій: нової хвилі студентських протестів і різкої воєнної ескалації довкола країни.

Після відновлення навчання в низці університетів почалися студентські акції, які швидко поширювалися на нові кампуси. У повідомленнях йшлося про гасла проти влади та сутички з силовими структурами, зокрема з добровольчими формуваннями "Басідж", що пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Влада водночас публічно наголошувала на "червоних лініях", а також повідомлялося про дисциплінарні заходи щодо учасників (зокрема відсторонення) і про нагляд прокуратури за справами.

Наприкінці місяця фіксувалися виступи антиурядового характеру в різних провінціях під час 40-денних поминальних заходів, що традиційно стають точкою мобілізації після резонансних загибелей.

28 лютого міжнародні медіа повідомили про масштабні удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані та вибухи в кількох містах. На цьому тлі Reuters описував паніку, черги на заправках, спроби людей виїжджати з міст і тимчасове закриття навчальних закладів.

Нагадаємо

У ЗМІ з’явилися повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Сутички
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ізраїль
Reuters
Башар аль-Асад
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран