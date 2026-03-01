Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію
Київ • УНН
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію. Ісламська Республіка готує масштабну відплату, зосереджену виключно на американській військовій інфраструктурі.
Постійний представник Ірану при Організації Об'єднаних Націй Амір Саїд Іравані під час екстреного засідання Ради Безпеки звинуватив Вашингтон та Ізраїль у навмисному розширенні конфлікту. Дипломат наголосив, що Тегеран розцінює останні атаки як неспровоковану агресію проти суверенітету країни та цивільного населення. Про це пише УНН.
Деталі
За словами іранського представника, Ісламська Республіка готує масштабну відплату, яка буде зосереджена виключно на американській військовій інфраструктурі та об'єктах уряду США по всьому регіону.
Звинувачення Вашингтона у спробах змінити політичний режим в Ірані
Іравані підкреслив, що нинішні дії Білого дому та ізраїльського керівництва мають на меті примусове підкорення Ірану та втручання у його внутрішні справи.
Президент Сполучених Штатів та прем’єр-міністр Ізраїлю відкрито взяли на себе відповідальність за цей акт агресії та чітко сформулювали зміну режиму як свою мету
Він додав, що такі дії є "безпомилковим визнанням їхнього наміру порушити суверенітет та територіальну цілісність Ірану", що не відповідає жодним міжнародним правовим критеріям самооборони.
Офіційне попередження про атаки на американські військові об'єкти
Головний акцент у виступі було зроблено на тому, що США використовують свою присутність у Перській затоці для дестабілізації ситуації, проте Тегеран готовий до радикальної протидії.
За словами іранського посла, відповідь країни на повітряні удари буде спрямована "виключно на бази та об'єкти уряду США", що підтверджує намір Ірану атакувати саме американську військову логістику.
Сполучені Штати, у свою чергу, навмисно прагнуть розширити масштаби конфлікту, використовуючи свої бази в регіоні
