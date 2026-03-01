$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію. Ісламська Республіка готує масштабну відплату, зосереджену виключно на американській військовій інфраструктурі.

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію

Постійний представник Ірану при Організації Об'єднаних Націй Амір Саїд Іравані під час екстреного засідання Ради Безпеки звинуватив Вашингтон та Ізраїль у навмисному розширенні конфлікту. Дипломат наголосив, що Тегеран розцінює останні атаки як неспровоковану агресію проти суверенітету країни та цивільного населення. Про це пише УНН.

Деталі

За словами іранського представника, Ісламська Республіка готує масштабну відплату, яка буде зосереджена виключно на американській військовій інфраструктурі та об'єктах уряду США по всьому регіону.

Звинувачення Вашингтона у спробах змінити політичний режим в Ірані

Іравані підкреслив, що нинішні дії Білого дому та ізраїльського керівництва мають на меті примусове підкорення Ірану та втручання у його внутрішні справи.

Президент Сполучених Штатів та прем’єр-міністр Ізраїлю відкрито взяли на себе відповідальність за цей акт агресії та чітко сформулювали зміну режиму як свою мету

– заявив дипломат.

Він додав, що такі дії є "безпомилковим визнанням їхнього наміру порушити суверенітет та територіальну цілісність Ірану", що не відповідає жодним міжнародним правовим критеріям самооборони.

Офіційне попередження про атаки на американські військові об'єкти

Головний акцент у виступі було зроблено на тому, що США використовують свою присутність у Перській затоці для дестабілізації ситуації, проте Тегеран готовий до радикальної протидії.

"США не починали цей конфлікт, але ми його завершимо": міністр війни США висловився про операцію в Ірані 01.03.26, 02:18 • 1554 перегляди

За словами іранського посла, відповідь країни на повітряні удари буде спрямована "виключно на бази та об'єкти уряду США", що підтверджує намір Ірану атакувати саме американську військову логістику.

Сполучені Штати, у свою чергу, навмисно прагнуть розширити масштаби конфлікту, використовуючи свої бази в регіоні

– підсумував Іравані, закликавши ООН негайно визнати дії союзників актом міжнародної агресії.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану01.03.26, 02:05 • 5274 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Федеральна влада США
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Іран