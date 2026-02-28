Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ
Київ • УНН
Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку не дозволений. Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти.
Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку "не дозволений". Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Представник військово-морської місії Європейського Союзу Aspides повідомив, що судна отримують радіоповідомлення (VHF) від Корпусу вартових Ісламської революції Ірану із заявою, що "жодному кораблю не дозволено проходити через Ормузьку протоку".
Видання зазначає, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці - таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати - із Оманською затокою та Аравійським морем.
Іран офіційно не підтвердив наявність такого розпорядження. Тегеран уже багато років погрожує перекрити цю вузьку водну артерію у відповідь на можливу атаку проти Ісламської Республіки.
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.