12:56 • 16131 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 23124 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 24542 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 31473 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 36761 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 47032 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 44455 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49138 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47147 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44255 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку не дозволений. Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти.

Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку - ЗМІ

Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив суднам, що прохід через Ормузьку протоку "не дозволений". Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Представник військово-морської місії Європейського Союзу Aspides повідомив, що судна отримують радіоповідомлення (VHF) від Корпусу вартових Ісламської революції Ірану із заявою, що "жодному кораблю не дозволено проходити через Ормузьку протоку".

Видання зазначає, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці - таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати - із Оманською затокою та Аравійським морем.

Іран офіційно не підтвердив наявність такого розпорядження. Тегеран уже багато років погрожує перекрити цю вузьку водну артерію у відповідь на можливу атаку проти Ісламської Республіки.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Ольга Розгон

