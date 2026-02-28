Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану, заявивши про необхідність захистити американський народ. Він наголосив, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю. Про це Трамп заявив у зверненні, опублікованому у його соцмережі Тruth Social, передає УНН.
Деталі
Нещодавно американські військові розпочали масштабні бойові операції в Ірані. Наша мета - захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей. Їхні загрозливі дії становлять пряму небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном
Він заявив, що впродовж 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" і вів безперервну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США, військ і невинних людей у багатьох країнах.
Представники режиму продовжують здійснювати незліченні напади на американські війська, дислоковані на Близькому Сході в останні роки, а також на військові та комерційні судна США та міжнародні судноплавні лінії. Це масовий терор, і ми більше не будемо цього терпіти. Від Лівану до Ємену і від Сирії до Іраку режим озброював, тренував і фінансував терористичні угруповання, які заливали землю кров'ю і кишками. Це було жорстоко, чого світ ще ніколи не бачив. Іран є державою-спонсором тероризму номер один у світі, і нещодавно вбив десятки тисяч своїх власних громадян на вулицях під час протестів. Політика США, зокрема моєї адміністрації, завжди полягала в тому, що цей терористичний режим ніколи не може мати ядерної зброї
За його словами, Іран ніколи не може мати ядерну зброю, а тому у червні минулого року США знищили ядерну програму режиму в Фарду, Натансі та Ісфахані, після чого США попередили Іран, "щоб вони ніколи не відновлювали свої злісні спроби отримати ядерну зброю, і неодноразово намагалися укласти угоду".
Ми намагалися, вони не хотіли це зробити, вони не хотіли цього робити. Вони відхилили кожну пропозицію. Натомість вони спробували відновити свою ядерну програму і продовжити розробку далекобійних ракет, які зараз можуть загрожувати нашим добрим друзям і союзникам у Європі, нашим військам, що дислокуються за кордоном, і які незабаром можуть досягти американської батьківщини. Ми знищимо їхній флот. Ми забезпечимо, щоб терористичні проксі в регіоні більше не могли дестабілізувати регіон або світ і атакувати наші війська, і більше не використовували свої саморобні вибухові пристрої або придорожні бомби, як їх іноді називають, щоб тяжко поранити і вбити тисячі і тисячі людей, включаючи багатьох американців
Також він наголосив, що його адміністрація "всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для персоналу США в регіоні", однак, "життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви".
Таке часто трапляється на війні, але ми робимо це не для сьогодення, ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія. Ми молимося за кожного військовослужбовця, який самовіддано ризикує своїм життям, щоб американці та наші діти ніколи не були під загрозою з боку Ірану, озброєного ядерною зброєю. Членам Ісламської революційної гвардії, збройних сил та всієї поліції я сьогодні ввечері кажу: Ви повинні скласти зброю і отримати повний імунітет, або ж зіткнутися з неминучою смертю. Тож, складіть зброю, і з вами поводитимуться справедливо, надавши повний імунітет, або ж ви зіткнетеся з неминучою смертю. Великому гордому народу Ірану я сьогодні ввечері кажу: Година вашої свободи наближається. Залишайтеся в укритті, не виходите з дому. На вулиці дуже небезпечно. Бомби падатимуть всюди. Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашому уряді. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь. Впродовж багатьох років ви просили допомоги у Америки, але ніколи її не отримували
Нагадаємо
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.