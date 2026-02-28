Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю. Про це Трамп заявив у зверненні, опублікованому у його соцмережі Тruth Social, передає УНН.

Деталі

Нещодавно американські військові розпочали масштабні бойові операції в Ірані. Наша мета - захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей. Їхні загрозливі дії становлять пряму небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном - сказав Трамп.

Він заявив, що впродовж 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" і вів безперервну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США, військ і невинних людей у багатьох країнах.

Представники режиму продовжують здійснювати незліченні напади на американські війська, дислоковані на Близькому Сході в останні роки, а також на військові та комерційні судна США та міжнародні судноплавні лінії. Це масовий терор, і ми більше не будемо цього терпіти. Від Лівану до Ємену і від Сирії до Іраку режим озброював, тренував і фінансував терористичні угруповання, які заливали землю кров'ю і кишками. Це було жорстоко, чого світ ще ніколи не бачив. Іран є державою-спонсором тероризму номер один у світі, і нещодавно вбив десятки тисяч своїх власних громадян на вулицях під час протестів. Політика США, зокрема моєї адміністрації, завжди полягала в тому, що цей терористичний режим ніколи не може мати ядерної зброї - додав Трамп.

За його словами, Іран ніколи не може мати ядерну зброю, а тому у червні минулого року США знищили ядерну програму режиму в Фарду, Натансі та Ісфахані, після чого США попередили Іран, "щоб вони ніколи не відновлювали свої злісні спроби отримати ядерну зброю, і неодноразово намагалися укласти угоду".

Ми намагалися, вони не хотіли це зробити, вони не хотіли цього робити. Вони відхилили кожну пропозицію. Натомість вони спробували відновити свою ядерну програму і продовжити розробку далекобійних ракет, які зараз можуть загрожувати нашим добрим друзям і союзникам у Європі, нашим військам, що дислокуються за кордоном, і які незабаром можуть досягти американської батьківщини. Ми знищимо їхній флот. Ми забезпечимо, щоб терористичні проксі в регіоні більше не могли дестабілізувати регіон або світ і атакувати наші війська, і більше не використовували свої саморобні вибухові пристрої або придорожні бомби, як їх іноді називають, щоб тяжко поранити і вбити тисячі і тисячі людей, включаючи багатьох американців - наголосив президент США.

Також він наголосив, що його адміністрація "всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для персоналу США в регіоні", однак, "життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви".

Таке часто трапляється на війні, але ми робимо це не для сьогодення, ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія. Ми молимося за кожного військовослужбовця, який самовіддано ризикує своїм життям, щоб американці та наші діти ніколи не були під загрозою з боку Ірану, озброєного ядерною зброєю. Членам Ісламської революційної гвардії, збройних сил та всієї поліції я сьогодні ввечері кажу: Ви повинні скласти зброю і отримати повний імунітет, або ж зіткнутися з неминучою смертю. Тож, складіть зброю, і з вами поводитимуться справедливо, надавши повний імунітет, або ж ви зіткнетеся з неминучою смертю. Великому гордому народу Ірану я сьогодні ввечері кажу: Година вашої свободи наближається. Залишайтеся в укритті, не виходите з дому. На вулиці дуже небезпечно. Бомби падатимуть всюди. Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашому уряді. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь. Впродовж багатьох років ви просили допомоги у Америки, але ніколи її не отримували - резюмував президент.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.