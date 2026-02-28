$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від російського громадянства

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Аркадій Волож, який є співзасновником пошуковика "Яндекс", відмовився офіційно від російського громадянства. Причиною стали санкції ЄС, які були накладені на компанію у 2022 році.

Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від російського громадянства

Мільярдер Аркадій Волож отримав офіційне підтвердження про припинення свого громадянства рф через два роки після продажу частки в російському пошуковику. Бізнесмен, який тривалий час проживає в Ізраїлі, вирішив повністю розірвати юридичні зв'язки з країною-агресором, щоб зосередитися на розвитку свого нового міжнародного проєкту – голландської компанії Nebius Group NV. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Такий крок став логічним продовженням дистанціювання Воложа від російських активів, яке розпочалося після запровадження проти нього санкцій Євросоюзу за роль "Яндекса" у просуванні державної пропаганди.

Волож пішов у відставку з посади гендиректора "Яндекса" ще в червні 2022 року, одразу після потрапляння до санкційних списків ЄС через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Тоді європейські регулятори прямо звинуватили компанію в дезінформації та маніпулюванні пошуковою видачею на користь кремля.

"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ30.12.25, 01:49 • 3488 переглядiв

Відмова від паспорта стала фінальним етапом трансформації бізнесмена, який понад десятиліття має ізраїльське громадянство та намагається очистити свою репутацію на міжнародній арені після призупинення торгів акціями його колишньої компанії на біржі Nasdaq.

Тенденція відмови великого капіталу від паспортів рф

62-річний Аркадій Волож став черговим представником великого бізнесу, який публічно зрікся російського громадянства після 2022 року. Раніше аналогічні кроки зробили такі впливові фігури, як засновник DST Global Юрій Мільнер та засновник банку Tinkoff Олег Тіньков.

Підсанкційний російський мільярдер потанін купив міноритарний пакет акцій яндекса28.05.25, 09:35 • 2840 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Nasdaq
Ізраїль
Bloomberg
Європейський Союз
Україна