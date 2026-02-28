Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від російського громадянства

Мільярдер Аркадій Волож отримав офіційне підтвердження про припинення свого громадянства рф через два роки після продажу частки в російському пошуковику. Бізнесмен, який тривалий час проживає в Ізраїлі, вирішив повністю розірвати юридичні зв'язки з країною-агресором, щоб зосередитися на розвитку свого нового міжнародного проєкту – голландської компанії Nebius Group NV. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Такий крок став логічним продовженням дистанціювання Воложа від російських активів, яке розпочалося після запровадження проти нього санкцій Євросоюзу за роль "Яндекса" у просуванні державної пропаганди.

Волож пішов у відставку з посади гендиректора "Яндекса" ще в червні 2022 року, одразу після потрапляння до санкційних списків ЄС через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Тоді європейські регулятори прямо звинуватили компанію в дезінформації та маніпулюванні пошуковою видачею на користь кремля.

Відмова від паспорта стала фінальним етапом трансформації бізнесмена, який понад десятиліття має ізраїльське громадянство та намагається очистити свою репутацію на міжнародній арені після призупинення торгів акціями його колишньої компанії на біржі Nasdaq.

Тенденція відмови великого капіталу від паспортів рф

62-річний Аркадій Волож став черговим представником великого бізнесу, який публічно зрікся російського громадянства після 2022 року. Раніше аналогічні кроки зробили такі впливові фігури, як засновник DST Global Юрій Мільнер та засновник банку Tinkoff Олег Тіньков.

