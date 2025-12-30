"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ

У першій половині 2025 року російська влада різко посилила цифровий контроль над громадянами. Зросли державні запити на персональні дані користувачів "Яндекса", особливо сервісів для пересування та доставки. Про це інформує УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Деталі

Зазначається, що у звіті про прозорість "Яндекса" кількість державних запитів на персональні дані користувачів сервісів компанії сягнула рекордних показників, збільшившись на 48 % порівняно з минулим роком.

За вказаний період компанія отримала десятки тисяч вимог від силових структур і державних органів, і дані були передані у 42,3 тис. випадків, що на 44 % більше, ніж торік. Найчастіше влада вимагала інформацію про користувачів сервісів категорії "райдтех" – це таксі, доставка, каршеринг та електросамокати. Таких запитів було 35,8 тис., що говорить про спробу тотального моніторингу пересування та повсякденного життя людей - повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Попри це, частка задоволених запитів майже не змінилася – 78 % проти 80 % роком раніше, що означає стабільно високий рівень співпраці платформи з державними структурами.

Крім того, "Яндекс" отримав майже 14 тис. звернень на видалення посилань відповідно до закону про так зване "право на забуття", з яких 73 % були задоволені.

Цим механізмом активно користуються силовики, політики та бізнесмени, намагаючись приховати від суспільства незручні матеріали та журналістські розслідування - йдеться у дописі.

"Фактично, ситуація демонструє подальшу ескалацію державного втручання в цифровий простір росії: контроль посилюється, простір приватності звужується, а інтернет дедалі більше перетворюється на інструмент спостереження й цензури", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо

росія агресивно примушує громадян використовувати державний месенджер Max, що перетворюється на інструмент контролю. Учні та студенти стикаються з погрозами через відмову встановлювати додаток, а на окупованих територіях Max працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ізолюючи українців.

У рф готуються до розширення цифрового контролю над громадянами - ЦПД