"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
18:57 • 8258 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 13352 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 12314 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 15657 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 18121 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 17020 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 20817 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21781 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21236 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37637 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.8м/с
86%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 14116 перегляди
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф29 грудня, 15:44 • 8366 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg29 грудня, 15:59 • 10295 перегляди
Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України - Білий дім29 грудня, 16:11 • 6110 перегляди
москва намагається зірвати дипломатію: Зеленський обговорив із Мерцом російський фейк про атаку на резиденцію путіна29 грудня, 16:39 • 3868 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 27315 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 29062 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 148226 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 191309 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 104994 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 14181 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 27998 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 37881 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 48396 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 148231 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ

Київ • УНН

 • 170 перегляди

російська влада різко посилила цифровий контроль над громадянами в першій половині 2025 року, зросли державні запити на персональні дані користувачів "Яндекса". Компанія передала дані у 42,3 тис. випадків, що на 44% більше, ніж торік.

"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ

У першій половині 2025 року російська влада різко посилила цифровий контроль над громадянами. Зросли державні запити на персональні дані користувачів "Яндекса", особливо сервісів для пересування та доставки. Про це інформує УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Деталі

Зазначається, що у звіті про прозорість "Яндекса" кількість державних запитів на персональні дані користувачів сервісів компанії сягнула рекордних показників, збільшившись на 48 % порівняно з минулим роком.

За вказаний період компанія отримала десятки тисяч вимог від силових структур і державних органів, і дані були передані у 42,3 тис. випадків, що на 44 % більше, ніж торік. Найчастіше влада вимагала інформацію про користувачів сервісів категорії "райдтех" – це таксі, доставка, каршеринг та електросамокати. Таких запитів було 35,8 тис., що говорить про спробу тотального моніторингу пересування та повсякденного життя людей

- повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Попри це, частка задоволених запитів майже не змінилася – 78 % проти 80 % роком раніше, що означає стабільно високий рівень співпраці платформи з державними структурами.

Крім того, "Яндекс" отримав майже 14 тис. звернень на видалення посилань відповідно до закону про так зване "право на забуття", з яких 73 % були задоволені.

Цим механізмом активно користуються силовики, політики та бізнесмени, намагаючись приховати від суспільства незручні матеріали та журналістські розслідування

- йдеться у дописі.

"Фактично, ситуація демонструє подальшу ескалацію державного втручання в цифровий простір росії: контроль посилюється, простір приватності звужується, а інтернет дедалі більше перетворюється на інструмент спостереження й цензури", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо

росія агресивно примушує громадян використовувати державний месенджер Max, що перетворюється на інструмент контролю. Учні та студенти стикаються з погрозами через відмову встановлювати додаток, а на окупованих територіях Max працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ізолюючи українців.

У рф готуються до розширення цифрового контролю над громадянами - ЦПД24.12.25, 06:44 • 4390 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
російська пропаганда
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна