рф заганяє суспільство в контрольований месенджер Max: як його використовують на окупованих територіях

Ексклюзив
12:21 • 6056 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 8580 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
09:17 • 16408 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 33754 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53660 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58202 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51319 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40253 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43896 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 52399 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News
29 грудня, 07:01
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми
29 грудня, 08:13
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху
09:45
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
10:49
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
12:07
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
10:49
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
26 грудня, 14:35
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми
29 грудня, 08:13
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США
28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
26 грудня, 16:51
рф заганяє суспільство в контрольований месенджер Max: як його використовують на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 140 перегляди

росія агресивно примушує громадян використовувати державний месенджер Max, що перетворюється на інструмент контролю. Учні та студенти стикаються з погрозами через відмову встановлювати додаток, а на окупованих територіях Max працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ізолюючи українців.

рф заганяє суспільство в контрольований месенджер Max: як його використовують на окупованих територіях

У росії дедалі агресивніше примушують громадян переходити на державний месенджер Max, і це вже перетворюється на інструмент примусу та контролю, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у пензі учнів місцевої гімназії №13 не пустили на новорічну дискотеку, бо вони відмовилися встановити додаток.

рф посилює націоналізацію, привабливі активи перепродають лояльним кремлю інвесторам - розвідка23.12.25, 15:44 • 7021 перегляд

Схожа ситуація зафіксована й у новоросійську: студентів державного морського університету імені ушакова змушують встановлювати Max під загрозою недопуску до сесії та практики. Викладачі попередили, що електронні залікові книжки тепер пов’язані з нацмесенджером, а перевірка реєстрації здійснюватиметься поіменно. Крім того, студентів зобов’язують підписуватися на "потрібні" канали в додатку, підкреслюючи, що це питання "під контролем керівництва".

Батьки школярів із підмосков’я також повідомляють про примусовий перехід шкільних чатів у Max. Учителям наказують переводити всю офіційну комунікацію в державний месенджер. Тих, хто просить альтернативні канали зв’язку, просто ігнорують.

Найвищий показник за останні 50 років: у розвідці заявили, що кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук25.12.25, 14:39 • 2966 переглядiв

У нижньому новгороді школярі розповідають, що без Max вони фактично втрачають доступ до інформації про навчання, адже розклад, оголошення та завдання публікуються тільки там. 

На тимчасово окупованих територіях України цей месенджер взагалі використовується як інструмент ізоляції: він працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ускладнюючи людям зв’язок із вільним світом. Паралельно росія блокує роботу альтернативних сервісів – Telegram і WhatsApp 

- наголосили у розвідці.

Крім того, фіксується чітка стратегія кремля: під виглядом "зручності" та "безпеки" нав’язати суспільству інструмент цифрового контролю, позбавити людей вибору, максимально обмежити приватність і свободу спілкування.

російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка27.12.25, 05:37 • 6045 переглядiв

Антоніна Туманова

