рф заганяє суспільство в контрольований месенджер Max: як його використовують на окупованих територіях

У росії дедалі агресивніше примушують громадян переходити на державний месенджер Max, і це вже перетворюється на інструмент примусу та контролю, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, у пензі учнів місцевої гімназії №13 не пустили на новорічну дискотеку, бо вони відмовилися встановити додаток.

Схожа ситуація зафіксована й у новоросійську: студентів державного морського університету імені ушакова змушують встановлювати Max під загрозою недопуску до сесії та практики. Викладачі попередили, що електронні залікові книжки тепер пов’язані з нацмесенджером, а перевірка реєстрації здійснюватиметься поіменно. Крім того, студентів зобов’язують підписуватися на "потрібні" канали в додатку, підкреслюючи, що це питання "під контролем керівництва".

Батьки школярів із підмосков’я також повідомляють про примусовий перехід шкільних чатів у Max. Учителям наказують переводити всю офіційну комунікацію в державний месенджер. Тих, хто просить альтернативні канали зв’язку, просто ігнорують.

У нижньому новгороді школярі розповідають, що без Max вони фактично втрачають доступ до інформації про навчання, адже розклад, оголошення та завдання публікуються тільки там.

На тимчасово окупованих територіях України цей месенджер взагалі використовується як інструмент ізоляції: він працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ускладнюючи людям зв’язок із вільним світом. Паралельно росія блокує роботу альтернативних сервісів – Telegram і WhatsApp - наголосили у розвідці.

Крім того, фіксується чітка стратегія кремля: під виглядом "зручності" та "безпеки" нав’язати суспільству інструмент цифрового контролю, позбавити людей вибору, максимально обмежити приватність і свободу спілкування.

